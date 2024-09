Co musisz wiedzieć przed Bażantarnia Jump&Run

Z każdą chwilą zbliżamy się do długo oczekiwanego biegu po dmuchanych przeszkodach, w którym weźmie udział 1307 uczestników. Kilka dni przed Bażantarnia Jump&Run przedstawiamy najważniejsze informacje, takie jak program imprezy, miejsca odbioru pakietów, parkingi oraz dodatkowe atrakcje.

DYSTANSE I TRASA

Uczestnicy Bażantarnia Jump&Run startują na dwóch dystansach: 1,5 km (7 dmuchanych przeszkód) i 2,5 km (10 dmuchanych przeszkód). Starty biegów w kategoriach Junior i Family będą odbywać się co 1-2 minuty, w grupach liczących około 10 osób. Uczestnicy biegu Classic, którzy chcą rywalizować na czas, będą startować co 1-2 minuty w grupach po 5-10 osób. Osoby zainteresowane osiągnięciem jak najlepszego wyniku czasowego powinny podejść do linii startu na początku biegu Classic, zaplanowanego około godziny 14:00. Uczestnicy, dla których czas jest sprawą drugorzędną, będą startować jak w biegach Junior i Family.

Start i meta biegów zlokalizowane będą na polanie z wiatami w Bażantarni. Punkty z wodą znajdą się zarówno na linii startu-mety, jak i mniej więcej w połowie trasy. Zobacz mapę przeszkód Biegu Junior i Biegu Family oraz mapę Biegu Classic.

BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie czynne w sobotę (7 września) w godz. 12:00-18:00 w Centrum Handlowym Ogrody oraz w niedzielę (8 września) w godz. 8:30-14:00 na polanie z wiatami w Bażantarni.

Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu. W takim przypadku należy przedstawić w biurze zawodów oświadczenie oraz upoważnienie podpisane przez osobę startującą (plik do pobrania) oraz ksero dowodu tej osoby (do wglądu).

ROZGRZEWKA I REGENERACJA

Rozgrzewki odbędą się 10 minut przed startem każdego biegu i pomogą zawodnikom odpowiednio przygotować się do pokonania przeszkód. Poprowadzi je Magdalena Krupa, instruktorka Zumby Kids oraz Aqua Fitness, zajęć programu „Aktywuj się z MOSiR-em”.

NAGRODY

W Biegu Junior i Family wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a w tych kategoriach nie będzie pomiaru czasu. W Biegu Classic z czasem zmierzą się chętni zawodnicy, a trzy najszybsze kobiety i trzech najszybszych mężczyzn otrzyma puchary. Ceremonia wręczenia nagród w Biegu Classic odbędzie się o godzinie 15:30 na scenie na polanie z wiatami.

MIEJSCA PARKINGOWE

Dostępne parkingi będą wyłącznie w następujących lokalizacjach: przy Górze Chrobrego (ul. Chrobrego), przy ul. Kościuszki (obok cmentarza) oraz przy ul. Agrykola (przy Torze Kalbar). Organizatorzy proszą o korzystanie z tych miejsc, ponieważ parkingi na terenie Bażantarni będą zamknięte.

PROGRAM IMPREZY

Sobota, 7 września (Centrum Handlowe Ogrody, ul. Płk. Dąbka 152)

- 12:00 - 18:00 Wydawanie pakietów startowych oraz kart startowych.

Niedziela, 8 września (Las Miejski Bażantarnia)

Bieg Junior (dzieci 6-16 lat)

- 8:30 – 9:45 Wydawanie pakietów oraz kart startowych.

- 9:50 Wspólna rozgrzewka.

- ok. 10:00 Start Biegu Junior (starty co 1-2 minuty w grupach 10-osobowych).

Bieg Family (dorosły + dziecko)

- 8:30 – 11:15 Wydawanie pakietów oraz kart startowych.

- 11:20 Wspólna rozgrzewka.

- ok. 11:30 Start Biegu Family (starty co 1-2 minuty w grupach 10-osobowych).

Bieg Classic (16 lat i więcej)

- 8:30 – 13:00 Wydawanie pakietów oraz kart startowych.

- 12:50 Wspólna rozgrzewka.

- ok. 14:00 Start Biegu Classic (starty co 1 minutę w grupach 5-osobowych oraz co 1-2 minuty w grupach 10-osobowych).

- 15:30 Zakończenie biegu – uroczysta dekoracja najlepszych zawodników.

Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem imprezy.

FESTYN „WYBIERZ SPORT, NIE NAŁOGI”

Festyn „Wybierz sport, nie nałogi”, towarzyszący imprezie Bażantarnia Jump&Run, ma na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej oraz zwrócenie uwagi na negatywne skutki spożywania alkoholu i dopalaczy. W festynie wezmą udział elbląskie kluby sportowe, które zaprezentują swoją ofertę i przygotują konkursy sprawnościowe: EKO Gryf, MKS Truso, MSM Sztuk Walki A.K. Andrex, EKS Start Elbląg, APR Handballowy Elbląg, UKS Silvant Kajak Elbląg, SSW Fighter, Kuźnia Darta, Elbląski Klub Kyokushin Karate oraz Basketball Elbląg. Festyn rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do godziny 15:00.

Organizatorami Bażantarnia Jump&Run są Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.