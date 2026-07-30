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Concordia Elbląg odsłania karty przed sezonem

 Elbląg, Concordia Elbląg
Concordia Elbląg (fot. Sebastian Malicki

W przerwie letniej z Concordii odeszło wielu doświadczonych zawodników, ale ich miejsce zajęli uzdolnieni wychowankowie oraz ciekawy zaciąg z zewnątrz. Sprawdź, w jakim składzie pomarańczowo - czarni powalczą o punkty w nowym sezonie. Zobacz zdjęcia z prezentacji.

Odmłodzona i pełna ambicji drużyna Concordii Elbląg zaprezentowała w czwartek (30 lipca) swój skład na nadchodzący sezon IV ligi.

W przerwie letniej z klubu odeszło wielu doświadczonych zawodników, m.in. Joao Augusto (Olimpia Elbląg), Łukasz Makarski (Stomil Olsztyn) oraz Bartosz Danowski (Sokół Ostróda). Trzon zespołu uzupełniono wychowankami, ale do drużyny dołączyli także nowi piłkarze. W nadchodzących rozgrywkach pomarańczowo-czarne barwy przywdzieją m. in.: Sebastian Milanowski (Polonia Pasłęk), Mateusz Głuc (GKS Jastrzębie-Zdrój) i Igor Wilczek (Olimpia Elbląg).

– Okres przygotowawczy był bardzo krótki, to zaledwie cztery tygodnie pracy przed startem ligi – mówił Marcin Szweda, trener Concordii Elbląg, podczas czwartkowej prezentacji drużyny. – Na pełną ocenę przyjdzie jeszcze czas, bo zweryfikują nas najbliższe spotkania. Z mojej perspektywy zrealizowaliśmy jednak założone cele i pozyskaliśmy wartościowych graczy w miejsce tych, którzy nas opuścili. Zobaczymy, jak to przełoży się na ligową rzeczywistość.

– Concordia w nowy sezon wchodzi z wieloma zmianami. Kilku zawodnikom podziękowaliśmy, a nowych dziś oficjalnie prezentujemy – zaznaczył Sebastian Drewek, prezes Concordii Elbląg. – Zespół został mocno odmłodzony. Dopiero jesień pokaże, jakie będziemy mogli stawiać przed nim cele. Jeśli runda jesienna okaże się udana, na wiosnę chcemy włączyć się do walki o awans.

  Elbląg, Concordia Elbląg odsłania karty przed sezonem
fot. Sebastian Malicki

Poważne granie rozpoczyna się już w tę sobotę (1 sierpnia). Na inaugurację IV ligi Concordia zagra na wyjeździe z Granicą Kętrzyn – 11. zespołem ubiegłego sezonu.

– To będzie trudny i wymagający mecz. W Kętrzynie także doszło do sporych roszad, ale to zawsze groźny przeciwnik – przewiduje trener Marcin Szweda.

Przed własną publicznością elblążanie zadebiutują w sobotę, 8 sierpnia. Na boisku przy ul. Krakusa podjąć mają beniaminka rozgrywek – Naki Olsztyn.

Prezentację zespołu swoją obecnością uświetnił przedstawiciel wojewódzkich struktur piłkarskich. – Odwiedziliśmy wszystkie 16 drużyn, które w tym sezonie zagrają w IV lidze – mówił Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. – Kilka klubów otwarcie deklaruje walkę o awans. Życzę Wam udanego i owocnego sezonu, dobrej gry oraz zdobywania cennego doświadczenia.

W okresie przygotowawczym pomarańczowo-czarni rozegrali cztery sparingi (dwa zwycięstwa i dwie porażki):

- Concordia Elbląg – GKS Wikielec 5:2

- Grom Nowy Staw – Concordia Elbląg 0:5

- Concordia Elbląg – DKS Dobre Miasto 3:2

- Concordia Elbląg – Escola Varsovia 0:2

Równolegle rywalizację rozpoczęła młodzież Concordii. W pierwszej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski juniorzy elbląskiego klubu rozbili na własnym boisku B-klasową Granicę Bezledy aż 7:1. Na co dzień młodzi pomarańczowo-czarni będą występować w rozgrywkach młodzieżowych, gdzie ich głównym celem pozostaje awans do Ligi Makroregionalnej.

W tle przygotowań sportowych pozostaje kwestia infrastruktury. Planowana modernizacja stadionu przy ul. Krakusa i przebudowa go na obiekt piłkarsko-lekkoatletyczny ruszy dopiero po zakończeniu prac nad podgrzewaną murawą na Stadionie Miejskim – najprawdopodobniej w przyszłym roku.

 

Kadra Concordii Elbląg na sezon 2026/2027:

Bramkarze: Kacper Więsik, Wiktor Matyjaszczyk, Aleksander Sinica.

Obrońcy: Mateusz Głuc, Radosław Bukacki, Maciej Kaczorowski, Kacper Filipczyk, Aleks Łęcki, Sebastian Tomczuk, Bartosz Indyk.

Pomocnicy: Szymon Drewek, Hubert Fercho, Serhiy Mashtalir, Sebastian Milanowski, Wiktor Lyhodywko, Igor Wilczek, Kordian Stolarowicz, Adam Cenkner, Remigiusz Lipowski.

Napastnicy: Szymon Plesiewicz, Marcel Szymański.

Sztab trenerski: Marcin Szweda (pierwszy trener), Maciej Kaczorowski (drugi trener), Adrian Bebłowski (trener bramkarzy), Andrzej Szmydt (kierownik drużyny).

SM

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Concordia Elbląg odsłania karty przed sezonem
Concordia Elbląg odsłania karty przed sezonem
Concordia Elbląg odsłania karty przed sezonem
Concordia Elbląg odsłania karty przed sezonem

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