Concordia z ósemką i awansem

Puchar rządzi się swoimi prawami, ale Concordia nie miała ochoty poznawać ich ciemniejszej strony. Orzeł kilka razy rozwinął skrzydła, jednak Elblążanie nie pozwolili mu odlecieć za daleko. Kolejna runda czeka.

Los skojarzył czwartoligową Concordię z zespołem występującym w klasie okręgowej. Gospodarze zapowiadali piłkarskie święto i przez pierwszy kwadrans rzeczywiście mieli powody do świętowania. W 14. minucie Miłosz Sobociński dał Orłowi prowadzenie. Faworyt potrzebował kilku minut na odpowiedź. W 20. minucie wyrównał Remigiusz Lipowski, a tuż przed zejściem do szatni Serhiy Mashtalir odwrócił wynik. Concordia prowadziła 2:1, ale sprawa awansu pozostawała otwarta.

Po przerwie Słoniki najwyraźniej uznały, że wystarczy tej pucharowej niepewności. Minęło kilkadziesiąt sekund i Mashtalir trafił po raz drugi. W 49. minucie na 4:1 podwyższył Maciej Kaczorowski, a pięć minut później drugą bramkę dołożył Lipowski. Kilka minut wystarczyło, żeby z wyniku 2:1 zrobiło się 5:1 i pucharowa niespodzianka przestała zaglądać Concordii w oczy.

Orzeł nie złożył jednak broni. Sobociński zdobył swoją drugą bramkę w 60. minucie, a Artem Korneiev trafił w 72. minucie. Gospodarze zmniejszyli straty do 3:5, więc przez moment zrobiło się ciekawiej, niż elblążanie zapewne planowali. Końcówka należała już jednak zdecydowanie do Concordii. Marcel Szymański trafił dwukrotnie, a wynik ustalił Hubert Fercho. Osiem bramek na wyjeździe nie pozostawiło miejsca na pucharowe niedomówienia.

Dzień wcześniej swoją robotę wykonała Olimpia, wysoko pokonując FC Dajtki Olsztyn. Dobę później do żółto-biało-niebieskich dołączyła Concordia. Elbląg ma więc dwóch przedstawicieli w 1/8 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski. Teraz pozostaje czekać na losowanie kolejnej rundy.

Orzeł Janowiec Kościelny – Concordia Elbląg 3:8 (1:2)

0:1 – Sobociński (14. min.), 1:1 – Lipowski (20. min.), 1:2 – Mashtalir (45. min.), 1:3 – Mashtalir (47. min.), 1:4 – Kaczorowski (49. min.), 1:5 – Lipowski (54. min.), 2:5 – Sobociński (60. min.), 3:5 – Korneiev (72. min.), 3:6 – Szymański (77. min.), 3:7 – Szymański (82. min.), 3:8 – Fercho (86. min.)

Concordia: Więsik (79’ Matyjaszczyk) – Jarzębski (46’ Łęcki), Wilczek, Głuc, Lipowski (55’ Szymański), Filipczyk, Bukacki (55’ Fercho), Kaczorowski, Milanowski (79’ Drewek), Łychowydko (65’ Kochowski), Mashtalir