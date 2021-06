Concordia z pucharem

Concordia Elbląg po raz drugi w historii zdobyła Wojewódzki Puchar Polski. W finale, który odbył się na stadionie Sokoła Ostróda, pomarańczowo-czarni pokonali Olimpię Olsztynek.

Dla obu zespołów dzisiejszy finał był okazją do poprawienia sobie nastrojów po źle zakończonych rozgrywkach ligowych. Obie drużyny spadły: Concordia z trzeciej ligi, Olimpia z czwartej. Zespól z Olsztynka był czarnym koniem pucharu w tym sezonie, który pozbawił marzeń o pucharze teoretycznie silniejszych rywali. Ale w dzisiejszym finale był bez szans.

Elblążanie dominowali cały mecz i tylko własnej nieskuteczności zawdzięczają, że strzelili tylko trzy bramki. Pierwszy na listę strzelców pisał się Mateusz Szmydt. Bartłomiej Bukacki dośrodkował piłkę z rzutu rożnego, tam do piłki dopadł Szmydt i było 1:0. Przez całą pierwszą połowę druga branka dla Concordii wisiała w powietrzu. Pomarańczowo-czarni raz po raz stwarzali zagrożenie pod bramką Olimpii. W 20. minucie Łukasz Kopka po długim podaniu z głębi pola znalazł się sam na sam ze strzegącym bramki Olimpii Rafałem Miarą i... przegrał ten pojedynek.

Elblążanie zostali zmuszeni do ataku pozycyjnego. Konstruowali misterne akcje, ale brakowało potwierdzenia przewagi w postaci gola. Doskonała sytuację w 44. minucie miał ponownie Mateusz Szmydt. Znów rzut rożny, ale tym razem elblążanin trafił w poprzeczkę

Olimpia musiała liczyć na kontrataki i stale fragmenty gry. Do remisu mogli doprowadzić w 23. minucie, kiedy to po strzale Adama Malinowskiego piłka odbiła się od poprzeczki. W 32. minuci kapitalnie zachował się Kacper Leszczyński, którego zimnej krwi pomarańczowo-czarni zawdzięczają brak remisu po doskonałj sytuacji Pawła Szantara.

W drugiej części meczu pomarańczowo-czarni poprawili skuteczność. Co prawda jeszcze 47. minucie Łukasz Kopka nie zdołał swojego kilkunastometrowego rajdu zwieńczyć oddaniem strzału i Rafał Miara pewnie złapał piłkę, a 9 minut później bramkarz Olimpii obronił strzał Aleksa Łęckiego, ale druga bramka wisiała w powietrzu. Padła po stałym fragmencie gry. Najpierw Radosław Bukacki huknął z rzutu wolnego i tylko doskonała interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Na krótko, jak się później okazało. Radosław Bukacki dośrodkował z rzutu rożnego prosto na głowę Szymona Drewka. I było 2:0.

Olimpia była w tym spotkaniu zbyt słaba, żeby odrobić dwie bramki straty. W końcówce spotkania straciła trzecią, kiedy Łukasz Kopka dość efektownie pokonał Rafała Miarę. Po 90 minutach piłkarze Concordii mogli odbierać w pełni zasłużone nagrody: ogromny puchar i czek na 40 tys. zł. Zagrają także w pierwszej rundzie rozgrywek centralnych Pucharu Polski.

- Wygraliśmy puchar już dwa lata temu i bardzo chcieliśmy powtórzyć ten sukces. Plan był prosty: zagrać o zwycięstwo. Były fajne pieniądze do podniesienia i możliwość gry w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski. Szybko strzelona bramka ostawiła mecz. Olimpia pozwoliła nam grać, liczyła na kontry. Ale to my strzeliliśmy kolejne bramki. W pierwszej rundzie Pucharu Polski chcielibyśmy kogoś z ekstraklasy, ja też do tej listy dopiszę Arkę Gdynia – mówił Dominik Pawłowski, piłkarz Concordii po meczu.

- Powinniśmy ten mecz zakończyć już w pierwszych 45 minutach. Stwarzaliśmy sytuacje, nie potrafiliśmy ich wykończyć i dawaliśmy rywalom pożywkę: traciliśmy piłki i dzięki temu mieli namiastki sytuacji. W przerwie to skorygowaliśmy, stanęliśmy niżej i stwarzaliśmy sobie kolejne sytuacje I było kwestią czasu, kiedy coś strzelimy W pierwszej rundzie obojętnie na kogo trafimy, ale chcielibyśmy trafić na silnego rywala – dodał Krzysztof Machiński, trener Concordii.

Concordia Elbląg – Olimpia Olsztynek 3:0 (1:0)

Bramki: Szmydt (7. min.), Drewek (60. min.), Kopka (84. min.)

Concordia: Leszczyński - P. Pelc (65' Maciążek), Szawara, Bukacki (88' Piech), Kopka (88' Rękawek), Danowski, Drewek, Pawłowski (88' Nestorowicz), Łęcki (78' Błaszczyk), Szmydt (87, Rudziński), Bojas