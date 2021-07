Czas na Garmin Iron Triathlon!

Nadchodzi siódmy etap jubileuszowej edycji cyklu Garmin Iron Triathlon. W niedzielę – 18 lipca - triathloniści z całej Polski spotkają się na bulwarze Zygmunta Augusta. Elbląg będzie gospodarzem najstarszego i największego cyklu triathlonowego w Polsce już po raz piąty!

Startujący w Elblągu, podobnie jak w innych lokalizacjach, będą mieli do wyboru tradycyjnie jeden z trzech dystansów: 1/2 IM, czyli 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu, 1/4 IM (0,95 km – 45 km – 10,55 km) lub 1/8 IM (0,475 km – 22,5 km – 5,275 km) w ramach zmagań indywidualnych lub drużynowych. Po raz pierwszy po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do etapu cyklu powróci impreza towarzysząca dla najmłodszych, czyli zawody biegowe Garmin Junior na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

Na zawodników czekać będą przede wszystkim niezwykle szybka, atestowana trasa oraz doskonała lokalizacja imprezy, w samym centrum elbląskiej starówki. Strefa zmian zlokalizowana będzie ponownie na bulwarze, a meta imprezy znów pojawi się przed Katedrą św. Mikołaja. Etap pływacki zawodów mierzony metodą geodezyjną odbędzie się pomiędzy mostami Niskim i Wysokim, trasa kolarska przebiegać będzie w stronę Kamionka Wielkiego, a trasa biegowa w kierunku ronda NSZZ Solidarność.

Impreza odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta Elbląga.

Program zawodów: Niedziela, 18 lipca

07:00-15:30 – godziny otwarcia EXPO

07:00-08:15 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie zmian dla wszystkich dystansów – UWAGA! Pobrać pakiet mogą wyłącznie zawodnicy pozostawiający swój sprzęt w strefie zmian!

07:00-08:00 wydawanie pakietów startowych Garmin Junior w punkcie informacyjnym (wszystkie dystanse)

08:30 – start dystans 1/2 IM

08:35 – start kategorii wiekowej 1-3 lat Garmin Junior – bieg na 200 m

08:40 – start kategorii wiekowej 4-5 lat Garmin Junior – bieg na 200 m

08:45 – start kategorii wiekowej 6-7 lat Garmin Junior – bieg na 200 m

08:50 – start kategorii wiekowej 8-11 lat Garmin Junior – bieg na 500 m

08:55 – start kategorii wiekowej 12-15 lat Garmin Junior – bieg na 1000 m

09:10 – ceremonia wręczenia nagród dla zawodników Garmin Junior

09:30-09:50 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie zmian – tylko dystans 1/8 IM. UWAGA! Pobrać pakiet mogą wyłącznie zawodnicy pozostawiający swój sprzęt w strefie zmian!

09:50-10:10 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie zmian – tylko dystans 1/4 IM pierwsza połowa numerów startowych (numery od 1-150).

10:10-10:30 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian i pobieranie pakietów w strefie zmian – tylko dystans 1/4 IM druga połowa numerów startowych (numery od 150↥).

10:50 – start dystans 1/8 IM

11:00 – start dystans 1/4 IM

13:30 – ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/8 IM

13:30-15:30 – wydawanie rowerów ze strefy zmian (wszystkie dystanse)

15:30 – ceremonia wręczenia nagród dla dystansu 1/2 IM i 1/4 IM

15:30 – zamknięcie trasy

Szczegóły: www.facebook.com/irontriathlon/

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym elbląskiej edycji Garmin Iron Traithlon