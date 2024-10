Czas na rejestrację, dwa tygodnie do Biegu Niepodległości

Już za dwa tygodnie, 11 listopada, Elbląg stanie się miejscem wyjątkowego sportowego święta – jubileuszowej, dziesiątej edycji Elbląskiego Biegu Niepodległości. Tradycyjnie, 10-kilometrowa trasa przeprowadzi biegaczy ulicami miasta, łącząc sport z upamiętnieniem ważnego momentu w historii Polski. Zapisy przyjmowane są do 6 listopada.

Trasa i program wydarzenia

Elbląski Bieg Niepodległości to symboliczne wydarzenie w kalendarzu sportowym miasta. Wśród uczestników znajdą się zarówno dorośli i młodzież, którzy pokonają pełny dystans 10 km w Biegu Głównym oraz w Sztafecie 3x3,3 km, jak i dzieci startujące na krótszych trasach (od 50 do 500 metrów). Trasa poprowadzi ulicami Elbląga, dzięki czemu biegacze będą mogli podziwiać jego najpiękniejsze zakątki. Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy medal – w tym roku wyjątkowy, jako ostatnia część kolekcji, którą można łączyć z medalami z innych miejskich biegów, takich jak Bieg Piekarczyka i Bieg Nocny​. Mały Bieg Niepodległości wystartuje o 11:00, a Bieg Główny i Sztafety o 13:30. Wszystkie starty będą miały swój początek przy ul. Wodnej.

Oficjalna koszulka 10. Biegu Niepodległości – pamiątka dla każdego

Nieodłącznym elementem jubileuszowej edycji jest możliwość zakupu specjalnie zaprojektowanej koszulki technicznej. Czerwony model z symbolami narodowymi oraz logo wydarzenia dostępny jest w różnych rozmiarach, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Koszulka ta to nie tylko wygodna, wysokiej jakości odzież sportowa, ale również pamiątka, która pozwoli na długo zachować wspomnienie z biegu. Koszt koszulki to 45 zł, a zamówienia przyjmowane są do niedzieli, 3 listopada​.

Korzyści z uczestnictwa

Bieg Niepodległości to nie tylko doskonała okazja do sprawdzenia swoich możliwości fizycznych, ale także możliwość integracji i wspólnego celebrowania Święta Niepodległości z mieszkańcami Elbląga i okolic. Dzięki wyjątkowemu medalowi, każdy uczestnik zyska cenną pamiątkę, a dodatkowo będzie mógł czerpać satysfakcję z uczestnictwa w jednym z najważniejszych sportowych wydarzeń w regionie.

Zapisy na 10. Bieg Niepodległości są nadal otwarte, ale warto się spieszyć – liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja odbywa się wyłącznie online, a koszt udziału wynosi 70 zł. Warto pamiętać, że zapisy trwają tylko do środy, 6 listopada​.

Zachęcamy wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu! Zapisz się już teraz, aby wspólnie z innymi miłośnikami sportu uczcić ten szczególny dzień w aktywny sposób. Nie zapomnij także o oficjalnej koszulce – doskonałej pamiątce, którą będziesz mógł dumnie nosić podczas kolejnych sportowych wyzwań!

Organizatorami X Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsor strategiczny Studio Łazienkowe Awangarda; Sponsor Centrum Handlowe Ogrody; Partner Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, OPEGIEKA sp. z.o.o., Stacja Paliw MOYA w Kazimierzowie.

Patronat honorowy Prezydent Elbląga Michał Missan.