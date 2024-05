Czas ucieka, a miejsc na Bieg Piekarczyka coraz mniej

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny Bieg Piekarczyka zapisze się na kartach historii z rekordową frekwencją. Już teraz wiemy, że na linii startu Mini Biegu ustawi się 700 dzieci i młodzieży. Limit miejsc dla dorosłych jest ograniczony, a lista z dnia na dzień się zapełnia. Nie zostawiaj zapisów na ostatnią chwilę, zapisz się teraz i zapewnij sobie udział w biegu.

Z dnia na dzień pakietów ubywa

Na bieg główny 10 km i na bieg towarzyszący na 5 km zostało niespełna 200 wolnych miejsc. Warto zapisać się już teraz, aby mieć gwarancję udziału w wydarzeniu. W przypadku osiągnięcia maksymalnego limitu 999 miejsc, nie będzie możliwości dołożenia dodatkowej puli. Warto wspomnieć, że trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co oznacza, że uzyskany na trasie czas jest wiarygodny.

Kibicujcie, dopingujcie, wspierajcie biegaczy

Wysoka temperatura, wymagający dystans, walka z samym sobą i czasem. Biegacze na trasie mogą potrzebować wsparcia kibiców. Zachęcamy już teraz do tworzenia transparentów, plakatów i akcentów, które zagrzeją biegaczy do walki i okażą się miłym akcentem motywacyjnym. Pokażmy, że atmosfera podczas biegu jest również istotnym elementem, który wpływa znacząco na całokształt imprezy. Z całą pewnością te najbardziej kreatywne zwrócą również uwagę fotoreporterów.

Gdzie trenować w Elblągu?

Pewnie większość zawodników, już intensywnie przygotowuje się do startu. Jedni trenują indywidualnie realizując swój plan, a inni pod okiem trenera, tak jak grupa Bartnicki Team, do której można dołączyć, aby otrzymać indywidualne wskazówki i porady. Bezpłatne treningi odbywają się w każdy poniedziałek, środę i piątek o 18:30, zbiórka przy Muszli Koncertowej w Bażantarni. Do zawodów można również przygotowywać się na przyszkolnych bieżniach, w parku Kajki, na Modrzewinie, czy w parku Modrzewie, gdzie odbywają się cotygodniowe spotkania w ramach ParkRun Polska, a do pokonania jest 5 kilometrów, czyli tyle ile wynosi dystans Biegu Towarzyszącego.

Wyróżnij się z tłumu

Dołącz do niebieskiej ekipy i kup koszulkę specjalną zaprojektowaną na XV Elbląski Bieg Piekarczyka. Koszulka została wykonana z wysokiej jakości, oddychającego materiału. Koszulkę, w cenie 45 zł, można zamawiać wyłącznie do 2 czerwca za pomocą strony elektronicznezapisy.pl. Koszulki dla dorosłych dostępne są w rozmiarach od S do XXL, a dziecięce według wieku: 4 lata, 8 lat, 12 lat, 16 lat.

Biegnij po zapisy

Rekord już mamy, ale czy uda się po raz pierwszy w historii zapełnić maksymalną liczbę zawodników dorosłych – 999? Bardzo na to liczymy! Zapisz się już teraz. Wejdź na stronę elektronicznezapisy.pl i dołącz do biegowej ekipy XV Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Twórzmy wspólnie historie Ustaw się na starcie, pokonaj wybrany dystans i zgarnij wymarzony medal!

Organizatorami XV edycji Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Elbląga Michał Missan.

Ambasadorką biegu jest Iga Baumgart-Witan, polska mistrzyni olimpijska oraz medalistka mistrzostw świata i Europy.

Sponsor Główny MAAG GEAR, Sponsor Strategiczny Studio Łazienkowe Awangarda, Sponsor Centrum Handlowe Ogrody, Partner: Centrum Odnowy Biologicznej Sport SPA