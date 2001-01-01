Czwartek z lekkoatletyką odwołany

Informujemy, że w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi, dzisiejsze (18.09.2025 r.) Czwartki Lekkoatletyczne zostają odwołane. O nowym terminie poinformujemy osobnym komunikatem.

„Czwartki Lekkoatletyczne” mają pomagać w rozwoju, zaszczepiać zasady „fair play”, a także przeciwdziałać używkom i siedzącemu trybowi życia.

Najbliższe zawody odbędą się w czwartek, 18 września, o godzinie 16:30, na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów 14G w Elblągu.

Program:

Dziewczęta - 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową,

Chłopcy - 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową

Roczniki:

I grupa - rocznik 2013

II grupa- rocznik 2014

III grupa- rocznik 2015

Kategorie dodatkowe:

- rocznik 2016

- rocznik 2017

- rocznik 2018

Szczegółowy regulamin tutaj.

Krótka historia Czwartków Lekkoatletycznych

W latach 60-tych ubiegłego stulecia Czwartki Lekkoatletyczne były masową imprezą dla dzieci i młodzieży, na której odkryto talenty takich późniejszych mistrzów sportu jak: Irena Szewińska, Władysław Komar, Jacek Wszoła, Marian Woronin oraz aktualni olimpijczycy: Piotr Lisek, Iga Baumgart-Witan.

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” wspólnie z Fundacją Polskiej Atletyki reaktywowało tę imprezę w 1995 r. Pierwszych 14 finałów ogólnopolskich zorganizowano w Warszawie. Obecnie gospodarzem imprezy jest Łódź.

Kolejne terminy imprezy:

25 września 2025, czwartek godz.16:30

7 maja 2026, czwartek godz.16:30

14 maja 2026, czwartek godz.16:30

21 maja 2026, czwartek godz.16:30

28 maja 2026, FINAŁ MIEJSKI czwartek godz.16:30