Darmowy tydzień aktywności z MOSiR-em

Wakacje zakończyły się, ale kolejne propozycje od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu czekają na każdego, kto ceni sobie wszelki ruch. W kolejnym tygodniu, od 6 września, na płycie lodowiska „Helena”, przy ul. Karowej, odbędzie się cykl bezpłatnych zajęć w ramach „Aktywuj się z MOSiR-em”.

Jest to propozycja dla stałych uczestników, ale i przede wszystkim dla nowych osób, które chciałyby poprawić swoja kondycję, motorykę, nabrać dużo siły do pracy lub zrelaksować się po stresującym dniu czy tygodniu. „Aktywuj się z MOSiR-em” to cykliczne spotkania z taneczną i energetyczną Zumbą, nie do końca spokojną Jogą czy aktywnym Turbo spalaniem. Każde z tych zajęć pozwoli systematycznie budować formę fizyczną i psychiczną.

Bezpłatne zajęcia w budynku lodowiska w ramach Aktywuj się z MOSiR-em:

Wtorek, 6 września

godz. 19.30 - Zumba

Środa, 7 września

godz. 18:30 – Turbo spalanie

godz. 19.30 - Joga

Czwartek, 8 września

godz. 19:30 - Zumba

Zajęcia w wodzie

Od początku września, podobnie jak w wakacje, Aqua Fitness w CRW Dolinka będzie we wtorki i czwartki o godz. 20. Natomiast od 8 września na Krytą Pływalnie wracają zajęcia z Aqua Fitness, które będą odbywały się w środy i piątki o godz. 20. Aerobik dla seniorów od 11 września również wraca do Krytej Pływalni i będzie odbywał się w soboty o godz. 11. O wszystkich zajęciach można poczytać także na stronie MOSiR w Elblągu.

W następnym tygodniu po wakacyjnej przerwie rozpocznie się nauka i doskonalenie pływania dla dzieci. Zajęcia będą odbywały się na Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Zanim jednak zaczną się zajęcia, 7 i 8 września odbędą się spotkania organizacyjne dla nowych pływaków i ich rodziców, na których nastąpi podział na grupy zgodnie z poziomem umiejętności (wtorek, 7 września w godz. 16.30-18.30 oraz środa, 8 września godz. 18-19). Więcej informacji wkrótce.