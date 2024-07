Darterzy rywalizowali w Tarnowie Podgórnym

W dniach 5-7 lipca 2024r. w Tarnowie Podgórnym odbył się Weekend Mistrzowski Polskiej Organizacji Darta w steeldarcie. Najważniejsza impreza darterska w Polsce przyciągnęła prawie 400 graczy. W tej imprezie wystąpiło dwoje elblążan, Agnieszka i Adrian Lewandowscy (od lipca reprezentujący Gdańską Grupę Darta Tornado).

Pierwszego dnia odbył się mistrzowski turniej deblowy. Agnieszka Lewandowska zagrała w parze z Emilią Drozd z Warszawy. Zajęły ostatecznie 5 miejsce. Natomiast Adrian Lewandowski grając w deblu z Tomaszem Wierzbą z Gdańska zakończył zmagania na 9 miejscu (na 133 pary).

Drugiego dnia odbywały się indywidualne Mistrzostwa Polski. Tym razem Adrian zaliczył falstart i nie wyszedł z grupy, natomiast Agnieszka Lewandowska zajęła znowu 5 miejsce. Trzeba wspomnieć, że po drodze pokonała 3:0 Aleksandrę Białecką, reprezentantkę kraju.

Ostatniego dnia zorganizowano turniej z cyklu Grand Prix, czyli najważniejszego cyklu w Polsce. Jest on przepustką do reprezentacji Polski. Tutaj zmęczenie u Agnieszki Lewandowskiej dało o sobie znać, i nie poradziła sobie w mocnej grupie. Natomiast za to Adrian Lewandowski zajął 17. miejsce przegrywając ze znanym graczem Łukaszem Wacławskim.

Tydzień później tj. 13-14 lipca w Gdańsku odbyły się dwa turnieje z cyklu Pucharu Polski. Agnieszka Lewandowska zdobyła w nim dwa razy 5 miejsce. W ogólnej klasyfikacji zajmuje 2. miejsce i jest spora szansa na awans do kadry Polski.