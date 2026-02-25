Decydująca faza w siatkarskiej lidze amatorów

Rozgrywki Awangarda Volley Ligi nabierają tempa. Zakończyła się pierwsza faza play off, a osiem najlepszych zespołów ma już za sobą ćwierćfinałowe emocje. Teraz przed nami kluczowe tygodnie, które wyłonią finalistów i ostateczny układ tabeli.

Po pierwszej fazie play off w grze o medale pozostały cztery drużyny - Logbar Sport SPA, Piłkarskie Diamenty, Żuławy Volley oraz KAM. Teraz te zespoły powalczą w półfinałach, które rozpoczną się 11 marca, a rywalizacja toczyć się będzie w formule dwumeczu. W pierwszej parze Logbar Sport SPA zmierzy się z KAM, natomiast w drugiej Piłkarskie Diamenty podejmą Żuławy Volley. Stawką będzie awans do wielkiego finału.

Wczoraj (24 lutego) wystartowała faza play out dla drużyn z miejsc 5–9. W tej części sezonu rywalizują: Merkury Elbląg, Sisley Volley Team, Błyskawiczne Bobry, RTS Volley Elbląg oraz Zieloni. Zespoły powalczą między sobą o jak najwyższe miejsce w końcowej klasyfikacji. Faza play out potrwa do 1 kwietnia, a po jej zakończeniu wszystkie oczy skierują się na finałową kolejkę zaplanowaną na 11 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej. Tego dnia rozegrane zostaną mecze o trzecie miejsce oraz spotkanie finałowe, które wyłoni mistrza sezonu 2025/2026.

Przed nami najbardziej intensywny etap rozgrywek – każdy set może zdecydować o medalu, a margines błędu praktycznie nie istnieje. Aktualne wyniki oraz terminarz dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.

Sponsorem rozgrywek jest Studio Łazienkowe AWANGARDA.