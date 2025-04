Derby rezerw dla Olimpii

Rezerwy Olimpii w Olsztynie pokonały rezerwy miejscowego Stomilu. W odmiennych nastrojach do wielkanocnego stołu mogą usiąść piłkarze Concordii. Pomarańczowo-czarni przegrali w Giżycku z miejscowymi Mamrami.

Mecz w Giżycku jeszcze dobrze się nie rozpoczął, a Concordia przegrywała już 0:2. W 2. minucie Hubert Fercho stracił piłkę przed polem karnym. Błąd obrońcy gości wykorzystał Aleksander Matuć i w sytuacji „sam na sam“ z bramkarzem gości otworzył wynik spotkania.

Pomarańczowo-czarni jeszcze dobrze nie otrząsnęli się po fatalnym początku, a po kiepskim rozegraniu rzutu z autu piłka trafiła pod nogi Krystiana Wiszniewskiego. Ten z bliska pokonał Mateusz Uzarka.

Mijały kolejne minuty, a goście nie potrafili znaleźć recepty na strzelenie bramki kontaktowej. Z kolejnego gola cieszyli się gospodarze. W 30. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarza Concordii uprzedził Dominik Romanowski.

Po zmianie stron pomarańczowo-czarni ruszyli do pogoni. W 56. minucie Sebastian Tomczuk podał do Patryka WIeliczko, a ten pokonał bramkarza gospodarzy. Niestety była to jedyna bramka dla Concordii w tym meczu i jedyna, która padła w drugiej połowie spotkania.

W środę (23 kwietnia) Concordia w Elblągu (przy ul. Agrykola) podejmie trzecioligowy Stomil Olsztyn w ćwierćfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Mamry Giżycko – Concordia Elbląg 3:1 (3:0)

Bramki: 1:0 - Matuć (2. min.), 2:0 - Wiszniewski (7. min.), 3:-0 - Romanowski (30. min.), 3:1 – Wieliczko (56. min.)

Concordia: Uzarek – Tomczuk, Rogoz, Kaczorowski, Czerniec (45 Błaszczyk), Fercho (45’ Grochocki), Stolarowicz, Brito, Łęcki (71’ Cenkner), Bukacki, Wieliczko

Czwartoligowe derby rezerw olsztyńskiego Stolmilu z rezerwami elbląskiej Olimpii lepiej zaczęli goście. Młodzi Olimpijczycy przez pierwsze 25 minut przeważali na boisku. i swoją przewagę udokumentowali bramką z 20 minuty. W polu karnym gospodarzy faulowany był Mikołaj Jasiński. Sędzia wskazał na wapno, Maciej Tobojka z 11 metrów był bezbłędny.

Mecz się wyrównał, ale gospodarze nie znaleźli sposobu na pokonajcie Alessio Valiona. A pod koniec spotkania wynik spotkania Patryk Sargalski wykorzystał podanie Alana Dziurdzi i ustalił wynik spotkania.

Stomil II Olsztyn - Olimpia II Elbląg 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 - Tobojka (20. min., karny), 0:2 - Sargalski (88. min.)

Olimpia II: Valion - Sikora, Dettlaff, Michoń, Berdyczko, Leszczyński (80‘ Sargalski), Piróg (60‘ Majewski), Tobojka, Sznajder, Jasiński (65‘ Rychter), Fyk (70‘ Dziurdzia)