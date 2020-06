Długi aktywny weekend

Przed nami cztery dni wolne od pracy. Warto ten moment wykorzystać na aktywny wypoczynek i relaks. Skorzystaj w tym czasie z oferty MOSiR i odwiedź CRW Dolinka oraz Tor wrotkarski Kalbar.

Każdy z nas potrzebuje czasu na wypoczynek. Warto jednak pamiętać, by był on aktywny. Najbliższy długi weekend możemy więc spędzić zdrowo i na sportowo. Od kilku dni w swoje progi zaprasza Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, które otwarte jest codziennie od 6 do 22.

- Widzimy coraz większe zainteresowanie elblążan wizytami w CRW Dolinka – mówi Marek Kucharczyk, zastępca dyrektora MOSiR. – To pokazuje, że mieszkańcy czują się bezpiecznie w naszym obiekcie, a my przestrzegamy wszelkich norm i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, by to bezpieczeństwo zapewnić.

Aby skorzystać z pływalni, należy jednak przestrzegać kilku zasad. Bardzo ważną kwestią jest dezynfekcja zarówno rąk, jak i wszelkich powierzchni w obiekcie. Dla bezpieczeństwa klientów CRW Dolinka prowadzona jest dezynfekcja szafek i bransoletek po każdym użytkowniku. Regularnie, kilka razy w ciągu dnia, przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy.

- Obostrzenia dotyczą również liczby osób korzystających z pływalni. W przypadku CRW Dolinka jest to do 108 osób, a na jednym torze może znajdować się jednocześnie maksymalnie do 4 osób – informuje Marek Kucharczyk. – Niezbędne jest zachowanie dystansu 2 metrów odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni. Obowiązkowe jest także zasłanianie ust i nosa, a osłona powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, po czym przy wyjściu ponownie założona.

Prognozy pogody wskazują, że najbliższy weekend będzie można spędzić także na świeżym powietrzu. Idealnym miejscem na tego typu aktywność jest Tor Wrotkarski Kalbar. Obiekt dysponuje trzema syntetycznymi boiskami, na których można zagrać w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożna. Na miłośników tenisa ziemnego czekają dwa korty, natomiast sympatycy rolek i wrotek mogą skorzystać z toru.

Od poniedziałku do piątku mieszkańcy mogą korzystać z toru i boisk od godz. 9 do 14 oraz od 17 do 20.50. Natomiast w weekend tor otwarty jest w sobotę od godz. 11 do 20.50, a w niedzielę od 9 do 20.50. Nie ma możliwości dokonania rezerwacji. W związku z ograniczeniem liczby osób, które mogą przebywać na terenie obiektu (do 150 osób), w przypadku dużego zainteresowania liczy się kolejność przyjścia. Korzystanie z toru wrotkarskiego oraz boisk wielofunkcyjnych jest bezpłatne.

Inaczej jest w przypadku kortów tenisowych, gdzie wejście możliwe będzie jedynie po wcześniejszym zarezerwowaniu, a opłaty za korzystanie pobierane będą zgodnie z cennikiem, który znajduje się w zakładce Tor wrotkarsko-łyżwiarski Kalbar. Korty tenisowe dostępne będą od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.50, a w niedziele od 10 do 20.50. Rezerwacji dokonać należy telefonicznie pod nr telefonu: 537 443 376.

Pamiętajmy, że ścisłe stosowanie się do wspomnianych wcześniej wytycznych ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i pracowników obiektów sportowych MOSiR oraz minimalizację ryzyka wzajemnego zakażenia się.