Długi weekend z MOSiR-em

Fot. MOSiR

Przed nami pierwszy długi weekend w nowym roku! A to oznacza, że mamy więcej czasu dla siebie. To również pora na powrót do formy po świątecznym folgowaniu. Pomogą w tym weekendowe propozycje Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Pamiętajmy - czas wolny, to także czas aktywny.

A co proponujemy? Przede wszystkim sportową i rekreacyjną rozrywkę. Na dworze, w hali lub w basenie. Sprawdź z czego warto skorzystać już w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. W te chłodne dni gorącą formą spędzenia czasu będzie pobyt i relaks w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Przyjemnie jest skorzystać z basenu sportowego lub strefy rekreacyjnej, gdzie znajdują się zjeżdżalnie i zabawki dla dzieci. Te będą mile spędzać czas bawiąc się na łodzi, czy polewając się wodą. Obiekt będzie czynny codziennie (również 6 stycznia, w święto Trzech Króli) w godzinach 6:00-22:00. Tafla Lodowiska Helena także będzie otwarta w te dni. W czwartek polecamy popołudniowe sesje o 18:00, wraz z nauką jazdy na łyżwach dla dorosłych i młodzieży, oraz 19:00. Podczas piątkowego święta pojeździmy na ślizgawkach nieco więcej, zgodnie z harmonogramem weekendowym. A zatem 6-8 stycznia na taflę wejdziemy o 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. Fanów rowerów zapraszamy w niedzielę od 10:00 na pierwszą w tym roku Miejską Wycieczkę Rowerową. Wybieramy się na trasę o długości 43 km, której celem będzie Marzęcino i miejscowa depresja. Dla pierwszych 50 osób będą przygotowane nowe opaski odblaskowe, a dla każdego słodkie wsparcie energetyczne. Start z napisu „Elbląg” na Starym Mieście. W czwartek i sobotę odbędą się również kolejne zajęcia w ramach Aktywuj się z MOSiR-em. 5 stycznia tańcz i baw się razem z nami podczas Zumby, o godzinie 19:30, w sali fitness na Lodowisku Helena. Natomiast tego samego dnia w CRW Dolinka o 20:00 ruszy Aqua Long. Sobota to czas dla seniorów, którzy o 11:00 i 12:00 mogą skorzystać z Aerobiku w wodzie. Jak co tydzień zajęcia odbywają się w Krytej Pływalni. Ponadto informujemy, że basen przy ul. Robotniczej będzie nieczynny 6 stycznia.

