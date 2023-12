Dmuchane tory powracają na Dolinkę

Poświątecznym niespodziankom mówimy stanowcze „tak!”. Lubiane przez wszystkich dmuchane tory przeszkód powracają do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Między 27 a 30 grudnia każdy, bez względu na wiek, będzie mógł podjąć próbę ich pokonania w cenie zwykłego biletu.

Dmuchane tory przeszkód to cykliczne atrakcje, dzięki którym urozmaicamy pobyt na basenie oraz łączymy dobrą zabawę z pływaniem. Na basenie sportowym tor będzie przede wszystkim do dyspozycji starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Tor w strefie rekreacyjnej będzie nadawał się idealnie do zabawy dla najmniejszych pływaków. Przy każdym z torów znajdować się będą ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób.

Oba tory dostępne będą od 27 do 30 grudnia, w godzinach 6:00-22:00 w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Korzystanie z nich nie wymaga dodatkowej opłaty i wliczone jest w cenę biletu wstępu na basen. Zapraszamy do wspólnej zabawy!