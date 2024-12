Dmuchane tory przeszkód od 26 do 30 grudnia w CRW Dolinka

W okresie świątecznym Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu przygotowało dla mieszkańców i gości wyjątkową atrakcję. Od 26 do 30 grudnia pojawią się ponownie dmuchane tory przeszkód, które dostarczą niezapomnianych emocji zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Dmuchane tory przeszkód to pływające konstrukcje umieszczane na wodzie, składające się z różnorodnych modułów, takich jak zjeżdżalnie czy mostki. Stanowią one doskonałą formę aktywnej rozrywki, łącząc zabawę z elementami sportowej rywalizacji. Tego typu atrakcje cieszą się rosnącą popularnością w parkach wodnych i basenach na całym świecie.

Dmuchane tory przeszkód w CRW Dolinka są dostosowane do różnych grup wiekowych, dzięki czemu cała rodzina może wspólnie spędzić czas na wodnej przygodzie. Pokonywanie przeszkód na wodzie to świetny sposób na spalenie kalorii po świątecznych smakołykach, a także na poprawę kondycji i koordynacji ruchowej. Dbamy o to, aby wszystkie atrakcje były w pełni bezpieczne, nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będzie wykwalifikowana kadra ratowników.

Z atrakcji będzie można skorzystać już w drugi dzień świąt (26 grudnia) od godziny 14, aż do poniedziałku (30 grudnia) do godziny 22. Wstęp na dmuchane tory przeszkód wliczony jest w cenę standardowego biletu na basen.

Niech ten świąteczny czas będzie pełen radości i aktywności. Zabierz rodzinę i przyjaciół do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka i przeżyjcie niezapomniane chwile na naszych dmuchanych torach przeszkód. Do zobaczenia na basenie!