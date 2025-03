Do startu gotowi...

Kwietniowe konsultacje do kadry narodowej rozpoczną tegoroczne starty kajakarzy Silvant Kajak Elbląg. Na szlifowanie formy został miesiąc. Jak elblążanie przygotowywali się do sezonu?

Trzon grupy młodzieżowo-seniorskiej UKS Silvant Kajak Elbląg przebywa – z przerwami – od stycznia na zgrupowaniu w hiszpańskim Banyoles.. W skład grupy treningowej wchodzą: Adam Witkowski, Przemek Rojek, Igor Komorowski i Mikołaj Kot.

– Mamy okazję trenować w bardzo dobrych warunkach – woda jest spokojna, mamy dostęp do toru regatowego, a co równie ważne – możliwość wspólnych treningów z zawodnikami reprezentacji Hiszpanii. Niedawno jeden z nich wziął udział w naszym teście – poziom był bardzo wyrównany, a przecież Hiszpanie trenują przez cały rok – mówi Wojciech Załuski, trener elbląskich kajakarzy.

Zawodnicy nie ukrywają, że cel na sezon jest jasno określony – walka o miejsce w reprezentacji i starty w zawodach międzynarodowych. – Damy z siebie maksimum. Jesteśmy już doświadczoną grupą, mamy świadomość celu i intensywności pracy, którą wykonujemy każdego dnia. Wóz albo przewóz, jak to się mówi. Mamy też wewnętrzny cel jako drużyna Silvantu – coś, co chcemy zrealizować podczas jednych konkretnych zawodów. Na razie niech to zostanie naszą tajemnicą, ale obiecuję – wrócimy do tematu – mówi z uśmiechem Przemek Rojek.

– Ja z kolei dopiero wkraczam w wiek seniorski. Zaczyna się prawdziwa walka. Ten ostatni czas mnie umocnił – nabrałem pokory i pewności siebie. Czujemy wewnętrzną potrzebę, żeby udowodnić, że Elbląg może być numerem jeden. To podejście bardzo nas jednoczy jako team – dodaje Mikołaj Kot

Zgrupowanie w Banyoles zakończy się 6 kwietnia. Po powrocie do Elbląga zawodnicy skupią się na ostatnich szlifach formy – tak, by pod koniec kwietnia zaprezentować się jak najlepiej na pierwszych ogólnopolskich konsultacjach szkoleniowych.