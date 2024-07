Dobre występy Ryszarda Grzelaka na mistrzostwach świata

Tenisista stołowy elbląskiego Mlexera Ryszard Grzelak wystąpił na mistrzostwach świata weteranów w Rzymie. Elblążanin zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

Ryszard Grzelak rywalizował w kategorii wiekowej 50 plus. W singlu wystartowało 658 zawodników. Elblążanin z grupy wyszedł z pierwszego miejsca bez straty seta, wygrywając trzy mecze. W fazie pucharowej tenisista Mlexera pokonał Włocha Paula Filippi (6, 9, 4) oraz Węgra Zsolta Hollo (6, 5, -9, 6). Kolejny mecz z Francuzem Christianem Guerderem był prawdziwym horrorem. Pierwszego seta Ryszard Grzelak przegrał do sześciu. W drugim toczył się bój o każdą piłeczkę. Ostatecznie na przewagi do 15 wygrał elblążanin. W trzeciej części Francuz odzyskał prowadzenie (do 9), w czwartym elblążanin wyrównał (do 6) . Decydujący piaty set padł jednak łupem Francuza, który wgrał do 6. Ryszard Grzelak w grze pojedynczej został sklasyfikowany na wysokim miejscu 32-64.

W grze podwójnej partnerem Ryszarda Grzelaka był Piotr Szurgot. O tym, że łatwo nie będzie można było domniemywać już w fazie grupowej. Polacy wyszli z drugiego miejsca z dwoma zwycięstwami nad Chińczykami i parą szwajcarsko-francuską, ulegli Niemcom. W fazie pucharowej przeszli trzy rundy ulegając dopiero Francuzom, co ostatecznie dało im miejsce 17-24 na 320 startujących debli.

W mikście Ryszard Grzelak zagrał z Anitą Myrchel-Rutkowską. Biało-czerwoni wyszli z grupy z drugiego miejsca z bilansem 2-1. Niestety pierwszy mecz z niemiecką parą został przegrany w pięciu setach. Polską parę sklasyfikowano na pozycjach 128-256.