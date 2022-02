Dobre zakończenie igrzysk Kamili Stormowskiej

Dziś rozegrano ćwierćfinały 1500 metrów w short tracku. Polskę reprezentowały: wychowanka Orła Elbląg - Kamila Stormowska oraz Natalia Maliszewska. Swój udział Polki skończyły na ćwierćfinale.

W rywalizacji short tracku na 1500 metrów wzięło udział 36 zawodniczek podzielonych na sześć grup ćwierćfinałowych. Do półfinału awansowały trzy najlepsze zawodniczki z każdego biegu oraz trzy z czwartych miejsc, które osiągnęły najlepsze czasy.

Kamila Stormowska w drugim ćwierćfinale rywalizowała z Włoszką Adrianną Fontana, Koreanką Kim A Lang, Niemką Anną Seidel i dwoma Amerykankami Corinne Stoddard i Jullie Letai. Elblążanka cały dystans próbowała utrzymać się na czwartym miejscu, które w przypadku dobrego czasu mogło dać jej awans do dalszych etapów. Niestety, ostatecznie Polka przejechała 1500 metrów w czasie 2:32:62 i okazało się to za mało, aby stanąć na starcie półfinału. Dodajmy, że w trakcie biegu doszło do wypchnięcia Jullie Letai przez Annę Seidel. W efekcie Amerykanka została awansowana do półfinału, a Niemka zdyskwalifikowana.

Natalia Maliszewska w szóstym ćwierćfinale zajęła piąte miejsce w swojej grupie ćwierćfinałowej i również nie awansowała do półfinałów.

To był ostatni dzień zmagań łyżwiarzy na krótkim torze. Przypomnijmy: polska sztafeta kobieca w short tracku zajęła szóste miejsce na igrzyskach. Sztafeta mieszana zajęła czwarte miejsce w swojej grupie ćwierćfinałowej i nie awansowała do dalszych etapów. W obu drużynach wystąpiła Kamila Stormowska. W konkurencjach indywidualnych elblążanka na 500, 1000 i 1500 metrów zakończyła udział na pierwszych startach.