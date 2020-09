Dodaj dziecku skrzydeł

Widzisz, że Twoje dziecko ma doskonałe poczucie rytmu? Ruch i taniec sprawiają mu wielką frajdę? To już tylko krok od mistrzowskiego tytułu. Zanim Twoja pociecha trafi na parkiet - ten pierwszy, kluczowy krok należy do Ciebie. Zapisz swoje dziecko do sekcji tańca sportowego EKT Jantar. Dla nowych uczestników zajęcia we wrześniu są bezpłatne.

- Moja córka zawsze miała bardzo dużo energii, lecz przy zabawie z innymi dziećmi była nieco nieśmiała. Odkąd zaczęła chodzić do „Promyka” jest zdecydowanie bardziej odważna i pewna siebie. Wszystkie nowe kroki prezentuje całej rodzinie. Do tego stała się bardziej obowiązkowa i zdyscyplinowana co też przełożyło się na lepsze wyniki w szkole – dzieli się swoimi spostrzeżeniami mama tancerki, 8-letniej Marysi.

- Syna zawsze ciągnęło do sportu. Szukaliśmy najlepszego miejsca do realizowania się. Syn trenował w wielu miejscach, próbował się w wielu dyscyplinach sportowych. Zdecydowaliśmy się na taniec sportowy i nie żałujemy. Poprawiła się jego sylwetka, nie garbi się, nabrał pewności siebie i co najważniejsze ma kondycję zdecydowanie lepszą niż niejeden przedstawiciel gier zespołowych. – dodaje Pan Piotr, tata 10-letniego tancerza Jaśka.

Taniec to wyjątkowa dyscyplina sportu. Mniej kontuzjogenna niż inne, a wręcz dająca efekty medyczne: korekta chodu, zapobiega wadom kręgosłupa, wzmacnia mięśnie i rozwija mobilność stawów, a jednocześnie bardzo wymagająca. Przygoda z tańcem może zostać zwieńczona licznymi medalami, pucharami i tytułami mistrzowskimi. Dzieci poznają słodki smak zwycięstwa i gorycz porażki i uczą się jak radzić sobie z tymi emocjami. Liczne turnieje i zawody, w których biorą udział nasi tancerze, to nie tylko okazja do zaprezentowania się w pięknych strojach, ale także nauka współpracy w zespole.

Zajęcia nauki tańca dla dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu (sobota i niedziela). Dzieci uczyć się będą walca angielskiego, tanga, walca wiedeńskiego, quickstepa, foxtrota, czyli tańców standardowych oraz rumby, cha-chy, samby, jiva i pasadoble znane jako tańce latynoamerykańskie.

Każdy z tych tańców może sprawić dziecku frajdę, a samo trenowanie w klubie to także nauka dobrych manier i dbania o estetyczny wygląd.

miejsce | Centrum Tańca „Promyk" ul. Browarna 80, Elbląg

