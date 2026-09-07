Dodatkowe 200 miejsc na Bieg Nocny

Na liście startowej Biegu Nocnego pod Gwiazdami jest już 1000 osób. W sobotę, 19 września, biegacze zmierzą się na Modrzewinie z dystansem 5 km. Pod osłoną nocy powalczą o jak najlepsze miejsce i czas. Na dwa tygodnie przed biegiem dorzucamy dodatkowe 200 miejsc. To już ostatnia szansa na udział w biegu.

IV Bieg Nocny pod Gwiazdami od samego początku przyciąga uwagę wielu biegaczy. Na liście startowej są głównie zawodnicy z Elbląga, ale nie brakuje gości z innych miast: Gdańska, Tczewa, Gdyni, Malborka czy Starego Targu. Niepowtarzalny klimat i dość krótki dystans sprawiają, że Bieg Nocny stał się obowiązkowym punktem w kalendarzu biegaczy.

- Cieszy nas tak duże zainteresowanie Biegiem Nocnym, chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać, dlatego zdecydowaliśmy się dorzucić kolejną pulę dodatkowych 200 miejsc. Poprzednia rozeszła się w ekspresowym tempie, tak samo jak limit podstawowy. To pokazuje, że jest spora grupa chętnych, aby pokonać dystans 5 kilometrów, który nie wymaga aż takiego przygotowania jak bieg na 10 km czy półmaraton. Każdy może spróbować swoich sił – wprawieni biegacze, ale również początkujący, dla których udział w biegu będzie głównie dobrą zabawą i nowym doświadczeniem – mówi Natalia Szrama, zastępca dyrektora MOSiR.

W nadchodzącej edycji daliśmy również szansę młodym zawodnikom, którzy mają ukończone 14 lat i chcą podjąć wyzwanie. Przed startem nie zabraknie części artystycznej, która podkręci temperaturę biegu. Namawiamy już teraz do przygotowywania neonowych strojów z elementami świecącymi w ciemności. To, co napędza biegaczy, to doping, dlatego zachęcamy kibiców do przyniesienia ze sobą transparentów i haseł motywacyjnych

ZAPISY

Rejestracja prowadzona jest poprzez platformę elektronicznezapisy.pl do 13 września 2026 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Elbląski Park Technologiczny.