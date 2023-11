Dodatkowe miejsca na Mały Bieg Niepodległości

Lista najmłodszych uczestników Elbląskiego Biegu Niepodległości pęka w szwach i osiągnęła limit 500 osób. Z uwagi na nieustające zainteresowanie mamy dla Was niespodziankę i dodajemy 50 pakietów startowych dla dzieci. Zapisy na Mały Bieg, Bieg Główny i Sztafety trwają do 8 listopada na stronie www.elektronicznezapisy.pl.

Podczas IX Elbląskiego Biegu Niepodległości, oprócz Biegu Głównego na 10 km i Sztafety, najmłodsi zawodnicy będą mieli szansę poczuć odrobinę zdrowej rywalizacji i wezmą udział w sportowym wydarzeniu. Dobra zabawa, szczypta rywalizacji i garść satysfakcji – to udany przepis na zaszczepienie u najmłodszych zdrowych nawyków, a kto wie – może i początek pasji. Gdy połączymy to dodatkowo ze świętowaniem odzyskania niepodległości, mamy gwarancję udanej soboty. Zachęcamy wszystkich rodziców do zapisania swoich dzieci na Mały Bieg Niepodległości. Każde z nich na mecie otrzyma pamiątkowy medal, który z dumą zawiśnie w pokoju.

Mali zawodnicy pobiegną ulicami Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta na 7 różnych dystansach, zależnych od wieku: 0-2 lat – 50 m, 3-4 lata – 100 m, 5-6 lat – 200 m, 7-8 lat – 200 m, 9-10 lat – 300 m, 11-12 lat – 400 m oraz 13-14 lat – 500 m. Opłata za pakiet dziecięcy wynosi 30 zł.

Zgłoszenia do IX Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości są przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 8.11.2023r. włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Organizatorami IX Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsor strategiczny: Studio łazienkowe Awangarda.

Sponsorzy: Centrum Handlowe Ogrody, Klimat-El, Centrum Ubezpieczeń EXPERT.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.