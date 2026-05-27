Dodatkowe pakiety na Bieg 780 dla Elbląga

Już za miesiąc, 28 czerwca, podczas Dni Elbląga odbędzie się wyjątkowy, symboliczny bieg z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich. W związku z ogromnym zainteresowaniem wydarzeniem organizatorzy zdecydowali o uruchomieniu dodatkowej puli pakietów startowych. Zapisz się i dołącz do wspólnego świętowania jubileuszu miasta w aktywny i radosny sposób!

Jubileusz 780-lecia Elbląga to świetna okazja do integracji mieszkańców i wspólnego celebrowania historii naszego miasta. „Bieg 780 dla Elbląga” będzie wydarzeniem otwartym dla wszystkich niezależnie od wieku czy sportowego doświadczenia. Sam bieg ma symboliczny charakter, a zainteresowanie wydarzeniem okazało się bardzo duże - pakiety startowe wyczerpały się w krótkim czasie. W odpowiedzi na liczne pytania i prośby uczestników organizatorzy uruchomili dodatkową pulę miejsc: 200 pakietów w kategorii Classic oraz 100 pakietów na Family (dorosły + dziecko).

Bieg odbędzie się 28 czerwca na dystansie 780 metrów i zostanie rozegrany w trzech formułach: Family, Junior oraz Classic. W kategorii Family wystartują najmłodsi uczestnicy (do 6. roku życia) wraz z opiekunami. Dla dzieci i młodzieży w wieku 7–13 lat przygotowano kategorię Junior, natomiast młodzież i dorośli pobiegną w formule Classic (14+). Poszczególne starty będą odbywać się kolejno, w kilkunastominutowych odstępach.

Pierwszy bieg wystartuje punktualnie o godz. 12:46 jako symboliczne nawiązanie do roku nadania Elblągowi praw miejskich. Każdy uczestnik wydarzenia, również opiekunowie startujący w kategorii Family, otrzymają pamiątkowy medal. Będzie on częścią wyjątkowej kolekcji medali przygotowanej na tegoroczne biegi organizowane przez MOSiR Elbląg.

Trasa

Trasa o długości 780 metrów poprowadzi ulicami Wodną i Mostową, przez Stary Rynek oraz ul. Studzienną, gdzie zlokalizowana będzie meta. Biuro zawodów zostanie usytuowane na Bulwarze Zygmunta Augusta, na parkingu autobusowym przy dawnej Tortudze.

Zapisy

Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny i integracyjny – nie przewidziano klasyfikacji ani rywalizacji o miejsca. Rejestracja na zawody odbywa się poprzez stronę elektronicznezapisy i potrwa do 24 czerwca lub do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje „Biegu na 780 m dla Elbląga” oraz regulamin dostępne są na stronie zapisów.

Nie zwlekaj, liczba pakietów jest ograniczona. Zapisz się już dziś, świętuj jubileusz Elbląga i zdobądź kolejny medal do kolekcji z tegorocznych biegów z MOSiR Elbląg!

Organizatorzy wydarzenia: prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.