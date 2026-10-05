Dodatkowe pakiety na Bieg Niepodległości

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy chcieli pobiec w tegorocznym Elbląskim Biegu Niepodległości, ale nie zdążyli zapisać się w początkowej puli pakietów. Podstawowa liczba 800 miejsc przygotowanych dla dorosłych została już wyprzedana, dlatego dokładamy kolejne 300 pakietów. Zwiększamy również limit Małego Biegu Niepodległości – na najmłodszych czeka dodatkowych 200 miejsc. Zapisz się już teraz.

Tegoroczny Bieg Niepodległości zapowiada się rekordowo. Pierwsza pula 800 pakietów dla dorosłych została wyczerpana, dlatego zwiększamy limit i dajemy szansę na start kolejnym osobom dorzucając dodatkowe 300 pakietów. Łącznie w Biegu Głównym i Sztafetach ma szansę wystartować 1100 osób.

Jeszcze więcej miejsc przygotowaliśmy również dla najmłodszych. Do Małego Biegu Niepodległości dokładamy 200 pakietów. To już ostatnia okazja do wykorzystania szansy na zapisanie swojej pociechy. Dzieci będą mogły wystartować na jednym z sześciu dystansów – 50, 100, 200, 300, 400 lub 500 metrów, a na mecie będzie czekał pamiątkowy medal, który z dumą zawiśnie na szyi.

11 listopada spotkajmy się na starcie

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa nie tylko ze względu na frekwencję. Biegacze ponownie pojawią się w okolicach ul. Teatralnej i Placu Jagiellończyka, w miejscu gdzie przed laty odbywał się Elbląski Bieg Niepodległości. Rywalizacja na dystansie 10 km to trzy pętle po 3333 metrów, które poprowadzą ulicami: Teatralną, Robotniczą, Rycerską, Tysiąclecia, Hetmańską, 12 Lutego i Armii Krajowej. Na trasie nie zabraknie również rywalizacji sztafet 3 x 3333 m.

11 listopada chcemy po raz kolejny stworzyć w Elblągu dużą, biało-czerwoną sportową drużynę. Nieważne, czy będziecie walczyć o swój najlepszy czas, pokonywać pierwsze 10 kilometrów, startować z przyjaciółmi w sztafecie czy kibicować najmłodszym. Najważniejsze, żeby tego dnia być razem i aktywnie świętować Niepodległość.

Zapisz się na XII Elbląski Bieg Niepodległości

Dodatkowa pula pakietów jest już dostępna na elektronicznezapisy.pl. Zgłoszenia na Bieg Główny, Sztafety oraz Mały Bieg Niepodległości przyjmowane są do 3 listopada 2026 roku lub do wyczerpania miejsc. Szczególnie zachęcamy do zakupu pakietów przed 18 października – do tego dnia można skorzystać z drugiego progu cenowego.

Do wydarzenia został nieco ponad miesiąc. To dobry czas na to, aby poprawić swoją formę i powalczyć o jak najlepszy wynik. Do zobaczenia 11 listopada!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe

Partnerzy: Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.