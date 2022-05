Czujesz się na siłach, by pokonać biegiem lub truchtem 5 lub 10 km? Dołącz do drużyny portEl.pl w Biegu Piekarczyka. Oferujemy świetną atmosferę, wiele zdjęć z trasy i pamiątkową koszulkę.

Start Czytelników w drużynie portEl.pl w Biegu Piekarczyka stał się już naszą małą tradycją. W ubiegłym roku z okazji 20-lecia naszej gazety w ekipie wystartowało 20 osób. W tym może być podobnie, wszystko zależy od Was!

Bieg Piekarczyka odbędzie się w tym roku 5 czerwca po nowej trasie, prowadzącej m.in. przez ul. Nowowiejską i Traugutta. Lokalizacja startu i mety pozostaje bez zmian, więc biegaczy - w zależności od dystansu - czeka jeden lub dwa ostre podbiegi ul. Teatralną. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się na siłach, by przebiec lub przetruchtać 5 lub 10 km, do zapisów do naszej drużyny. Oferujemy świetną atmosferę, wiele zdjęć z trasy i pamiątkową koszulkę.

Chętnych do udziału w naszej drużynie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 20 maja na adres: redakcja@portEl.pl. W tytule maila prosimy wpisać Bieg Piekarczyka, a w treści swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz rozmiar koszulki. Prosimy też o dołączenie informacji, że zgadzacie się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby tego zgłoszenia.

Każdy, kto zgłosi się do drużyny portEl.pl, wpisowe na Bieg Piekarczyka uiszcza we własnym zakresie. Przy zapisywaniu się na bieg na stronie internetowej organizatora prosimy także o dodanie nazwy klubu – portEl.pl. Jeśli już jesteście zapisani i opłaciliście start, poinformujemy organizatora, czyli MOSiR, o tym że jesteście członkami naszej drużyny, by dokonał odpowiedniego dopisku na liście startowej.

W ubiegłym roku drużyna portEl.pl zajęła 6. miejsce wśród kilkunastu startujących drużyn. Oczywiście dla nas najważniejszy jest udział, a nie wynik, dlatego zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy. Dodajmy, że na liście startowej Biegu Piekarczyka – na miesiąc przed startem - jest już obecnie ponad 300 osób.