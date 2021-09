Dołącz do IKS Atak

IKS Atak Elbląg zaprasza młodych adeptów siatkówki z roczników 2010 i młodszych na treningi do najbardziej utytułowanego w ostatnich latach młodzieżowego elbląskiego klubu siatkarskiego w kategoriach męskich!

Treningi dla chłopców jak i dziewcząt odbywają się na ulicy Browarnej 1 w III Liceum Ogólnokształcącym: we wtorki od godziny 16:30 do 18:00 oraz czwartki od godziny 16:00 do 17:30. Zajęcia w rodzinnej atmosferze prowadzone pod okiem doświadczonej Pani Trener Agnieszki Jodko, która wypromowała wielu siatkarzy oraz siatkarki, których profesjonalne kariery śledzimy z dumą!

Aby lepiej zobrazować poziom szkoleni informujemy o kilku sukcesach naszych podopiecznych: 5 i 24 miejsce w Polsce w kategorii „4” chłopców w finale Kinder Sport Plus sierpień 2021, wicemistrz województwa w kategorii „kadet” w sezonie 2021, brązowy medalista mistrzostw województwa w kategorii Junior oraz młodzik w sezonie 2021, finalista mistrzostw Polski oraz mistrz województwa w kategorii kadet w plażowej piłce siatkowej. Nasz wychowanek Szymon Patecki znajduje się w szerokiej kadrze Polski U18. Nie zwlekaj i zapisz do nas swoje dziecko: kontakt:55 6424255 lub 602369481