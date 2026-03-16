Dolinka Swim Challenge za nami

W miniony weekend (14-15 marca) pływalnia w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka ponownie stała się miejscem sportowej rywalizacji. Trzecia edycja Dolinka Swim Challenge przyciągnęła łącznie 271 uczestników – 80 dorosłych oraz 191 dzieci i młodzieży, którzy stanęli na słupkach startowych, by sprawdzić swoją formę w amatorskich zawodach pływackich. Zobacz galerię zdjęć.

Rywalizacja została podzielona na dwa dni. W sobotę w zawodach startowali dorośli, którzy ścigali się na dystansach 50 metrów w czterech stylach oraz na 100 i 200 metrów stylem dowolnym. Niedziela należała do najmłodszych zawodników. Dzieci i młodzież rywalizowały na krótszych dystansach w kilku kategoriach wiekowych, a dla wielu z nich był to pierwszy start w zawodach z elektronicznym pomiarem czasu.

Najlepsi w swoich kategoriach stanęli na podium i odebrali medale, dyplomy i nagrody, jednak dla większości uczestników najważniejsza była możliwość sprawdzenia się w sportowej atmosferze i zdobycia nowych doświadczeń na pływalni.

Wyniki – dzień 1 - dorośli

Wyniki – dzień 2 – dzieci i młodzież

Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że już za rok zobaczymy się w podobnym składzie!

Partnerzy imprezy: E. Leclerc Elbląg | LABOSPORT Polska