Druga przegrana Silvantu

Piłkarze ręczni Silvantu ponieśli drugą porażkę w sezonie. Po przegranej z SMS ZPRP II Kwidzyn 30:35, elblążanie spadli na trzecie miejsce w II-ligowej tabeli i nieco skomplikowali sobie ścieżkę do awansu. Zobacz zdjęcia z meczu.

W poprzedni weekend szczypiorniści Silvantu dość niespodziewanie przegrali w Gdańsku z SPR Wybrzeżem I i wydawało się, że będzie to pierwsza i zarazem ostatnia porażka zespołu, którego celem jest awans do I ligi. Niestety słabszą dyspozycję elblążan wykorzystał kolejny młody zespół SMS ZPRP II Kwidzyn, który wygrywająca w Elblągu, zepchnął naszą drużynę do trzecie miejsce w II-ligowej tabeli.

Wynik spotkania otworzył Michał Ściesiński i jak się później okazało było to pierwsze ale i też ostatnie prowadzenie gospodarzy w tym pojedynku. W 3. minucie, po golu Kacpra Sparzaka, było 2:2, potem elblążanie musieli gonić wynik. Przez kilka kolejnych minut bramki padały raz z jednej, raz z drugiej strony. Od 10. minuty elblążanie zanotowali przestój, nie byli skuteczni w ataku, zmarnowali także rut karny, a rywal odskoczył na cztery bramki (10:6). W kolejnych akcjach gra znów się wyrównała, miejscowym bardzo trudno było zniwelować dystans i przez całą pierwszą połowę zdołali tylko raz zdobyć dwie bramki z rzędu. Po 30 minutach gry tablica wyników wskazywała 15:19.

Zaraz po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie i elblążanie byli coraz bliżej pierwszej przegranej we własnej hali. W 36. minucie nastąpił jednak zryw miejscowych, do siatki trafił Mikołaj Solecki, Norman Robak, Adam Nowakowski, a chwilę później gola kontaktowego zdobył Mateusz Bąkowski. W 38. minucie było 21:22. Zawodnicy Silvantu byli bardzo blisko doprowadzenia do remisu, jednak wciąż byli o krok za kwidzynianami. W 47. minucie było 25:26 i końcowy wynik był sprawą otwartą. Niestety podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca nie poszli za ciosem, zanotowali kolejny przestój i stracili aż pięć bramek z rzędu. Brak skuteczności pogrzebał szansę elblążan na powrót na zwycięską ścieżkę. Do końca meczu Silvant nie zdołał zminimalizować strat i przegrał z SMS ZPRP II Kwidzyn 30:35.

Silvant Handball Elbląg - SMS ZPRP II Kwidzyn 30:35 (15:19)

Silvant: Szaro, Plak - Ściesiński 6, Laskowski 4, Sparzak 3, Nowakowski 3, Spicha 3, Załuski 3, Bąkowski 2, Solecki 2, Heyda 1, Robak 1, Błaszkiewicz 1, Kurowski 1, Lewandowski.

Rok 2023 elblążanie zakończyli na 3. miejscu w II-ligowej tabeli, a do rywalizacji powrócą w drugi weekend lutego.