Drugi sparing: Olimpia vs. Olimpia

fot. arch. portEl Reklama

Zmaterializowanie pragnień dotyczących przeżywania emocji związanych z meczami Olimpii to już rzeczywistość. Co prawda jeszcze sparingowa, ale pozostająca w ramach meczów prestiżowych, bo konfrontacje z przeciwnikami z wyższej ligi to zawsze nobilitacja i okazja do sprawdzenia własnych umiejętności. W sobotę, 18 stycznia, żółto-biało-niebiescy zagrają w Elblągu z Olimpią Grudziądz.

Drugi sparing, drugi z przedstawicielem I ligi. Najpierw mecz ze Stomilem Olsztyn (środa, 15 stycznia), czas na pojedynek z piąta siła zaplecza Ekstraklasy, wspomnianą imienniczką z Grudziądza. Wracają do pierwszego sparingowego rozdania, o podsumowanie poprosiliśmy Kamila Wengera: - W pierwszej połowie zagraliśmy słabo jak na nasze możliwości. Po 45 minutach obie drużyny przeprowadziły zmiany, które spowodowały, że nasza gra wyglądała dużo lepiej. Z Olimpią Grudziądz łączy Olimpię Elbląg analogia zajmowanych miejsc po rundzie jesiennej, wymieszanej z kilkoma kolejkami z rundy wiosennej. Obecne piąte miejsca nie oznaczają pole position, ale mimo wszystko to dobra pozycja startowa w wyścigu o awans. Jednak, parafrazując Kamila Stocha przed ostatnimi skokami w Turnieju Czterech Skoczni (czyli przed realną szansą na wygraną Dawida Kubackiego), nie pompujmy balonika, tym bardziej że składowych na ewentualną grę w wyższej lidze, musiałyby skonsolidować kilka podmiotów, nie tylko drużyna Adama Noconia. - Trenujemy ciężko. Od samego początku skupiamy się jedynie na tym, na co mamy wpływ, czyli sprawy boiskowe. Przeanalizowaliśmy z trenerem co było dobre w tamtej rundzie, co wypada ulepszyć. Chcemy dalej się rozwijać: w każdym momencie, z treningu na trening, jako zespół, kolektyw, zgrana ekipa. - dodał filar obrony Olimpii Kamil Wenger. Pod dywagację po meczu ze Stomilem wzięto stan osoby żółto-biało-niebieskich. W oczy czujnych kibiców rzuciły się dwie sprawy: brak Prytuliaka i pojawienie się debiutanta w seniorskich realiach - Braneckiego. Oleksii Prytuliaka trenuje z grupą, swoje minuty jeszcze otrzyma, ale ze Stomilem był jeszcze oszczędzany, bo jakiś czas temu przeszedł zabieg usunięcia żylaka. O przedstawienie wizytówki Jakuba Braneckiego poprosiliśmy trenera koordynatora Olimpii, Karola Przybyłę: - "Branek'' to wyróżniająca się postać na tle rówieśników. Powinien już w zeszłym sezonie zagrać w rezerwach, ale zawsze przeszkodą okazywał się jakiś uraz, który uniemożliwiał debiut w piłce seniorskiej. Rasowy napastnik, silny fizycznie i szybki. Trzeba poświęcić wiele czasu na sprawdzenie ile bramek nastrzelał w juniorach, ale na pewno wynik jest imponujący. Olimpia Elbląg do drugiego sparingu zaplanowała jednostki treningowe w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 oraz na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej. Dla podopiecznych trenera Jacka Trzeciaka będzie to pierwszy sparing podczas przygotowań. Jeszcze w ubiegłej kampanii Olimpia Grudziądz występowała na drugoligowych boiskach. Minione rozgrywki zakończyli na drugim miejscu w II lidze, zdobywając tyle samo punktów (59) co pierwszy Radomiak i tym samym uzyskała promocję na grę na zapleczu Ekstraklasy. Obie Olimpie w ostatnich latach systematycznie grały w bezpośrednich meczach sparingowych. Latem, przed trwającym sezonem, wygrali żółto-biało-niebiescy 2:0 (Lewandowski i Szmydt). Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz w sobotę, 18 stycznia, godz. 12. na boisku przy ul. Skrzydlatej. Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

qba