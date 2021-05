Drużyna Joanny Wołosz wygrała Ligę Mistrzyń

- W finale Ligi Mistrzyń siatkarki A.Carraro Imoco Conegliano wygrały z VakifBankiem Stambuł 3:2 – informuje polsatsport.pl. W drużynie z Italii występuje pochodząca z Elbląga rozgrywająca reprezentacji Polski, Joanna Wołosz.

Walka w ostatnim meczu rozgrywek była zacięta, zwycięzcę wyłonił tie-break, w którym najpierw prowadzenie zdobyła drużyna ze Stambułu (0:4).

- Siatkarki Imoco Volley błyskawicznie odrobiły straty (5:5), a przy zmianie stron miały już dwa oczka zaliczki – po ataku Egonu było 8:6. Atakująca reprezentacji Włoch była bardzo skuteczna w tym fragmencie seta. Piłkę meczową przyniósł atak Adams (14:10), ale rywalki obroniły się w kolejnych akcjach. Egonu zakończyła mecz atakiem po bloku (15:13), co potwierdziła weryfikacja wideo – relacjonowal Polsat Sport.

Joanna Wołosz to czwarta siatkarka z Polski, która wygrała Ligę Mistrzów. W finałowym meczu zdobyła dla swojej drużyny 4 punkty, wszystkie z ataku.

- Kolejne świetne wiadomości napłynęły do nas. Nasza wychowanka Joanna Wołosz ze złotym medalem Ligi Mistrzyń. Brawo Asia. Zasługujesz na to – napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych klub Energa MKS Truso Elbląg, w którym Wołosz rozpoczynała swoją sportową karierę.

- Jeszcze to do mnie nie dociera, że wygrałyśmy. Na ten moment jestem niesamowicie szczęśliwa. Myślę, że to był mecz godny finału. Walka do ostatniej piłki. Poziom był rewelacyjny, pięć setów, więc chyba nie można było prosić o więcej – stwierdziła siatkarka po meczu w rozmowie z Marcinem Ćwietniewiczem.

Elblążanka Joanna Wołosz, wychowanka MKS Truso, jest jedną z najlepszych rozgrywających na świecie. Z włoskim Imoco Volley Conegliano wywalczyła m. in. Superpuchar Włoch, mistrzostwo Włoch, triumfowała w Klubowych Mistrzostwa Świata.

