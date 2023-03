Drużynowo po medal Piekarczyka

Jak zwiększyć sportowe emocje? Dzieląc je z innymi. Wystarczy 5 osób (lub więcej), aby podczas XIV Biegu Piekarczyka, który odbędzie się 4 czerwca, wspólnie pokonać 10 km i powalczyć o nagrody. A w grupie będzie to znacznie prostsze.

Podczas 10 km biegu każdego może złapać kryzys. Jest wiele sposobów na to, aby go pokonać. My proponujemy najlepszy – bieganie w drużynie. Dlaczego? Z co najmniej 5 powodów.

W grupie siła – gdy jedna osoba słabnie, druga ją wzmacnia.

W grupie przyjemniej – gdy stawiasz mniej więcej 20 tysięcy kroków na trasie, spędzasz tam dużo czasu. Lepiej dzielić go z osobami, które znasz i lubisz.

W grupie szybciej – efekt peletonu. Nawzajem się napędzacie i utrzymujecie tempo.

W grupie sprawniej – działacie jak jeden organizm. Lider motywuje do działania, a pozostali przekraczają swoje granice i pokonują słabości.

W grupie lepiej – razem ustalacie cel i go realizujecie. Chcecie wygrać – biegniecie szybciej, chcecie się bawić – biegniecie dla przyjemności.

Do wspólnej zabawy zapraszamy więc drużyny reprezentujące firmy, stowarzyszenia, instytucje czy po prostu grono przyjaciół. Aby zgłosić drużynę na XIV Bieg Piekarczyka należy zebrać minimum 5 osób, które w pełni zarejestrują się i opłacą udział w imprezie tutaj. W zespole mogą wystartować osoby od 16 roku życia. Koszt udziału to 60 zł (cena do 15 maja). Warto więc opłacić start wcześniej i uniknąć większej ceny.

Skład drużyny i jej nazwę należy przesłać później mailem na adres imprezy@mosir.elblag.eu, do 30 maja 2023 roku. Wygrywa drużyna, której sumy indywidualnych czasów pierwszych 5 osób będą najniższe.

Szczegóły i regulamin imprezy jest dostępny na stronie.