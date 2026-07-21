Duathlon, czyli bieg i rower w jednym

Lubicie jazdę na rowerze i bieganie? Połączcie obie dyscypliny i weźcie udział w Duathlonie, czyli rekreacyjnych zawodach dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 28 lipca, na polanie z wiatami w Bażantarni. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Duathlon skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 15 lat. Najmłodsi uczestnicy (0–6 lat), na rowerkach biegowych i klasycznych, pokonają specjalnie przygotowaną trasę dziecięcą zlokalizowaną na polanie z wiatami. Starsze dzieci (7–15 lat) rozpoczną rywalizację od przejazdu rowerem na dystansie od 600 metrów do 1200 metrów, a następnie pobiegną od 300 do 600 metrów po polanie z wiatami. Wszystkie trasy będą odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

Impreza ma charakter rekreacyjny, dlatego nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa. Każdy uczestnik, który ukończy swoją trasę, otrzyma pamiątkowy medal oraz słodką niespodziankę.

Program wydarzenia:

16:00–16:45 – Biuro Zawodów,

16:45–16:55 – Otwarcie zawodów,

17:00–19:00 – Starty dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych (do 2 lat, 3–4 lata, 5–6 lat, 7–9 lat, 10–12 lat, 13–15 lat).

Zgłoszenia na zawody przyjmowane są za pomocą formularza Google do poniedziałku, 27 lipca, do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu 100 osób.