"Duet Fight Night" z udziałem Adriana Durmy oraz Mariusza Paruzela

W miniony weekend w miejscowości Bolszewo odbył się ogólnopolski turniej w kickboxingu "Duet Fight Night". Udział wzięli Kickboxerzy z UKS Silvant: Adrian Durma oraz Mariusz Paruzel. Na turniej zjechało się ponad 500 zawodników.

Mariusz Paruzel zdobył brązowy medal, co stanowiło jego drugi start po 12 latach przerwy.

- Powrót po tylu latach nie jest łatwy, to ogromne emocje, które trzeba opanować. Zabrakło mi zimnej krwi. Kwestia czasu i kilku turniejów, kiedy zaskoczę. Wróciłem na salę tylko po to, aby się poruszać i zgubić parę kilo, ale przy okazji pomóc Adrianowi, a już startuję. Fakt, że trenuję z Mistrzem Europy daje mi dużo i mocno napędza. Adrian jest moim kolegą i trenerem i bardzo dużo wymaga. Dzięki temu moja forma rośnie szybko – wyznał Mariusz.

Adrian Durma zdobył trzy złote medale, pokonując w finałach w kategorii do 79kg Mateusza Leńskiego (Susz) i 84kg Mateszua Kowzana (EKK Elbląg) w Lightcontact, oraz 79kg Przemysława Całka (Otwock) w KickLight.

- To był pierwszy turniej w tym roku, który był tylko sprawdzianem formy przed zbliżającymi się większymi zawodami. Specjalnie się na niego przygotowywaliśmy. Jesteśmy na innym etapie przygotowań, ale takie turnieje są potrzebne, żeby powalczyć i wiedzieć, co zmienić. W tym turnieju cieszy mnie postawa Mariusza, który tak naprawdę wraca po długiej przerwie, to nie lada wyczyn tak sobie przyjść i zawalczyć. Ja robię swoje i myślę, że jestem gdzie indziej. Tamten sezon był dla mnie bardzo pechowy, a w tym czeka mnie dużo pracy, aby wejść na szczyt – skomentował Adrian.