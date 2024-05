Durma szlifuje formę przed Pucharem Świata

W miniony weekend (10-11 maja) w Suszu odbył się ogólnopolski turniej w kickboxingu Duet Fight Night. W zawodach brał udział zawodnik UKS Silvant Kajak Adrian Durma.

Adrian walczył w kategoriach Lightcontact i kick light do 79 kg oraz do 84 kg, wygrywając wszystkie pojedynki przed czasem. To była świetna okazja, aby przetestować swoje umiejętności i zmierzyć się z innymi zawodnikami podczas przygotowań do większych wydarzeń.

- Za miesiąc udaję się na Puchar Świata do Budapesztu, więc teraz skupiam się na doskonaleniu formy i eksperymentowaniu z nowymi taktykami, aby być jak najlepiej przygotowanym – tłumaczy Adrian Durma.