Dwa dni pływackich emocji

Druga edycja Dolinka Swim Challenge już za nami. W miniony weekend Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu przyciągnęło rekordową liczbę uczestników i kibiców. Przez dwa dni na starcie stanęło blisko 270 zawodników, a trybuny pękały w szwach. Zobacz zdjęcia.

W sobotę do walki o najlepsze czasy przystąpili dorośli. Blisko 100 zawodników rywalizowało na dystansach 50, 100 i 200 metrów, prezentując swoje umiejętności w stylu dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym. Obejrzeliśmy widowiskowe wyścigi i zacięte finisze, a zawody toczyły się w duchu dobrej i zdrowej rywalizacji. Zobacz wyniki (sobota).

Niedziela należała do najmłodszych. Po raz pierwszy w historii Dolinka Swim Challenge do rywalizacji dołączyły dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat. Na starcie stanęło blisko 170 młodych pływaków, którzy z ogromnym zaangażowaniem i determinacją walczyli o jak najlepsze wyniki. Doping licznie zgromadzonych kibiców dodawał im skrzydeł, a radość na mecie była najlepszym dowodem na to, jak ważne są takie wydarzenia w promocji sportu i zdrowego stylu życia. Zobacz wyniki (niedziela).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu dziękuje wszystkim zawodnikom za wspaniałą rywalizację, kibicom za fantastyczny doping, a partnerom wydarzenia – Labosport Polska i E.Leclerc Elbląg – za wsparcie i zaangażowanie w rozwój elbląskiego sportu. Do zobaczenia podczas kolejnej edycji Dolinka Swim Challenge.