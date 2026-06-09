Dwa dni w siodełku, by uczcić jubileusz Elbląga

- 780 to taka ładna liczba, że jest godna rowerowego uczczenia – pisze organizator sportowej imprezy, która odbędzie się z okazji 780. rocznicy nadania Elblągowi praw miejskich. Do pokonania oczywiście 780 km na rowerze w limicie 50 godzin. Kto się odważy? Start już 19 czerwca.

Marek Kamm, znany w Elblągu promotor turystyki rowerowej, zaprasza do udziału w kolejnym maratonie rowerowym.

– Jedynym w swoim rodzaju, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy tak długiego dystansu. Ale okazja jest znakomita. 780-lecie nadania praw miejskich, więc trasa główna będzie liczyć 780 km. do wyboru jest też 430 km. To jedyna okazja, by pokonać takie dystanse w elbląskim rowerowym maratonie – mówi Marek Kamm.

Na razie na liście startowej jest kilkanaście osób, organizator zaprasza wszystkich chętnych, którzy regularnie jeżdżą na rowerze, bo wyzwanie jest spore. Udział jest bezpłatny, jedyny koszt – dla chętnych – to medal na mecie. Start - 19 czerwca o godz. 20 – spod napisu Elbląg na starówce. Limit dla dystansu 780 km to 50 godzin, dla 430 km - 24 godziny. Meta dla głównego dystansu to plac Jagiellończyka, dla krótszego – napis Elbląg.

- Zakładamy, że początkowo będziemy jechać wszyscy razem, bo ta impreza ma koleżeński charakter. Im bliżej mety, tym pewnie włączy się rywalizacja – przewiduje Marek Kamm. – Zakładam, że pierwsza noc spędzimy w siodełku, w drugą przewidziany jest nocleg w Pruszczu Gdańskim.

780-km trasa wiedzie z Elbląga przez, Iławę, Olsztynek, Szczytno, Mrągowo, Kętrzyn, Bartoszyce, Elbląg, Pruszcz Gdański, Bytów, Kościerzynę, Starogard Gdański, Malbork i z powrotem do Elbląga. Krótsza trasa nie przekracza granic województwa warmińsko-mazurskiego. Dokładne wytyczenie tras znajdziecie tutaj.

Na imprezę nie trzeba się zapisywać (chyba że są chętni na medal), wystarczy przyjechać rowerem przed godz. 20 na starówkę. Odbywa się na zasadach koleżeńskich, bez opłat i oprawy technicznej. Mogą wziąć w niej udział jedynie osoby pełnoletnie i doświadczone w długodystansowej jeździe na rowerze.