Dwa puchary, a do tego jeszcze medal

Elbląski kick-boxer Adrian Durma wywalczył dwa puchary Polski oraz brązowy medal na Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego i służb mundurowych w kickboxingu.

Niespodzianki nie było. Kick boxer Silvant Kajak Elbląg Adrian Durma po raz kolejny pokazał moc na mistrzostwach Polski Wojska Polskiego i służb mundurowych, które w weekend odbywały się w Sieradzu. Elblążanin reprezentował Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Startował w wadze do 74 kilogramów.

Do Elbląga kick-boxer wrócił z dwoma pucharami w formule Pointfighting oraz Kick Light i brązowym medalem w formule K1. - Turniej jak co roku stał na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Nie do końca poszło po mojej myśli, ale to już historia Bardzo fajnie się walczyło. Już kiedy wspominałem, że walki na tym turnieju są naprawdę mocne, bo każdy mundurowy chce pokazać wyższość swojej formacji czy stylu walki. To dodaje większego ognia w walce i każda wygrana daję ogromną satysfakcję – mówi Adrian Durma.

W następnym tygodniu Adrian Durma powalczy w Mistrzostwach Polski. Turniej ten jest jednocześnie kwalifikacjami do kadry narodowej oraz daje możliwość wywalczenia przepustki do startu w Mistrzostwach Europy.