Dwa puchary Polski w kickboxingu

W Krzeszowicach odbył się Puchar Polski w kickboxingu seniorów i juniorów. Elbląg reprezentowali zawodnicy UKS SILVANT KAJAK Adrian Durma w kategorii 74 i 79 kg oraz Paweł Kłoczewiak w kategorii do 63 kg.

Paweł Kłoczewiak opadł w walce o wejście do finału zdobywając brązowy medal. Adrian zdominował obie kategorie wygrywając dwa Puchary Polski a także został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju, co cieszy jeszcze bardziej.

- Dopiero zaczynam przygodę z kickboxingiem, to mój pierwszy taki turniej. Bardzo mi się podobało, atmosfera na turnieju była super fajnie zobaczyć i porównać się z innym zawodnikami. Walki były bardzo ciężkie, wiem, że muszę jeszcze ciężej trenować. Moim trenerem jest Adrian, pomimo że jest świetnym zawodnikiem jest także świetnym trenerem. Prowadzi mnie od samego początku, dba o każdy szczegół przygotowań i wymaga pełnego zaangażowania. Mimo tego, że to było mój debiut, nie odstawałem od lepszych ode mnie. Zbieram doświadczenie i się uczę. Przede mną jeszcze wiele startów a pod okiem takiego trenera to tylko kwestia czasu kiedy wszystko zaskoczy - mówi Paweł Kłoczewiak.

- Ten turniej był dla mnie przetarciem przed mistrzostwami świata które odbędą się za tydzień. Pojechałem tam żeby się przetrzeć i sprawdzić parę rzeczy nad którymi pracuję. Główny cel mistrzostwa świata. Za moje walki zostawiłem wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. To duże wyróżnienie dla sportowca za jego ciężka pracę. Cieszy mnie postawa Pawła, to młody chłopak, który stawia pierwsze kroki w tym sporcie i widać, że ma zadatki na dobrego sportowca - podkreśla Adrian Durma.