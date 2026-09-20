Dwa punkty Silvantu

Szczypiorniści Silvantu, po bardzo zaciętym meczu, w regulaminowym czasie gry zremisowali w Bydgoszczy z tamtejszym AZS UKW 30:30. W rzutach karnych Elblążanie byli bezbłędni i wywalczyli dwa punkty.

Drugim rywalem naszej drużyny w tym sezonie był PROMAR AZS UKS Bydgoszcz, który na inaugurację rozgrywek rozbił w Bartoszycach miejscy BSMS. Elblążanie również w swoim premierowym pojedynku wywalczyli komplet punktów, pokonując SMS ZPRP I Płock. Obie ekipy miały zatem na swoich kontach po trzy punkty i obie chciały ten dorobek powiększyć. W poprzednim sezonie elbląsko-bydgoska rywalizacja kończyła się ze zmiennym szczęściem. U siebie zawodnicy Silvantu wywalczyli zwycięstwo w ostatniej sekundzie meczu, natomiast na parkiecie rywala przegrali 24:31 i liczył, że tym razem Bydgoszcz okaże się dla nich szczęśliwa.

Podopieczni Mikołaja Kupca i Damiana Malandy bardzo dobrze rozpoczęli pierwsze wyjazdowe starcie tego sezonu. Dwa gole Stanisława Gębali, dwa Adama Nowakowskiego i aż cztery Michała Ściesińskiego dały naszej drużynie prowadzenie 8:3. W 18. minucie trafił Mateusz Peret i Silvant odskoczył na pięć goli. Kolejne akcje były mniej skuteczne i gospodarz zdołał zmniejszyć dystans do dwóch trafień, jednak zaraz Elblążanie wrócili na dobre tory i w 26. minucie tablica wyników wskazywała 10:15. Do końca pierwszej części meczu trwała zacięta walka, Bydgoszczanie walczyli o zniwelowanie strat i po części im się to udało. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 13:17.

Druga połowa była bardzo wyrównana, nasi zawodnicy utrzymywali prowadzenie, a rywal cały czas gonił wynik. W 42. minucie, po trafieniu Karola Radeckiego, było 21:23. Gospodarze walczyli o wyrównanie i po dwóch z rzędu rzutach karnych, osiągnęli ten cel (24:24). Od tego czasu bramki padały naprzemiennie, cały czas jednak to Bydgoszczanie gonili. Gdy naszej drużynie nie udało się wykorzystać rzutu karnego, gospodarze wykorzystali okazję i po raz pierwszy w tym meczu wyszli na prowadzenie. Na szczęście piłkę w siatce zdołał jeszcze umieścić Michał Ściesiński i zespoły czekały rzuty z 7. metra. Elblążanie byli niezawodni i mogli się cieszyć ze zwycięstwa za dwa punkty.

Promar AZS UKW Bydgoszcz - Silvant Handball Elbląg 30:30 (13:17, k. 3:5)

Silvant: Wojciechowski, Rybiński - Ściesiński 12, Nowakowski 8, Peret 3, Radecki 3, Gębala 3, Solecki 1, Kwiatkowski, Stańczuk, Łucyn, Chodziński S., Chodziński Sz., Heyda, Boenig.

W 3. kolejce I ligi Elblążanie zmierzą się 26 września przed własną publicznością z MKS Mazur Sierpc.