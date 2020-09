Dwa tytuły mistrza dla elbląskiego strażaka

220 zawodników walczyło w weekend (25-27 września) o tytuł mistrza Polski służb mundurowych. Dwa tytuły pojechały do Elblaga, a przywiózł je Adrian Durma. Elbląski strażak triumfował w formule point fighting oraz kick light w kategorii do 74 kg.

Na turniej po tytuł mistrza mundurowego przyjechalo 220 zawodników z różnych formacji mundurowych: wojska, policji, straży pożarnej, jednostek specjalnych, komandosów, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i innych.

W formule point fighting Adrian Durma pokonał trzech przeciwników: reprezentanta Policji, wojska. finał był wewnętrzna sprawą państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie trzy pojedynki zakończył przed czasem. W formule kick light elblążanin również stoczył trzy pojedynki. W pierwszym wygrał na punkty z Pierwszy pojedynek z komandosem, który zakończył się na punkty, w półfinale przed czasem pokonał funkcjonariusza Służby Więziennej. I w tym przypadku finał był wewnętrzną sprawą strażacką. Zwycięstwo przed czasem i kolejny tytuł mistrzowski.

Tym samy Adrian dostal sie do Reprezentacji Polski Służb Mundurowych.

- Turniej jak co roku stał na wysokim poziomie. Walki były niewygodne ze względu na różnorodność stylów walki jakie prezentowali przeciwnicy. Impreza odbywała się w kick boxingu ale walczyły tu style takie jak karate, muai thai, boks, taekwondo, k1. Dzięki temu walki były bardzo widowiskowe i wszechstronne. Fajnie, że jest taka impreza gdzie można się skonfrontować wśród mundurowych, w końcu sprawność fizyczna to u nas podstawa, a sporty walki idealny sprawdzian tego. Miłym zaskoczeniem była informacja, że dostałem do Reprezentacji Polski Służb Mundurowych co jeszcze bardziej ukoronowało mój sukces - mowil Adrian Durma po turnieju. - Bardzo chciałbym podziękować moim przełożonym, za pomoc w wyjeździe. To duży komfort psychiczny gdzie wszystko mam dopięte na ostatni guzik i mogę skupić się na treningach.