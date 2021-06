Dwa tytuły mistrza Polski Adriana Durmy

W dniach 25-27 czerwca w Zawierciu odbyły się mistrzostwa polski w kickboxingu w formule Light Contact oraz Point Fighting. W mistrzostwach brał udział zawodnik UKS SILVANT KAJAK Adrian Durma w kat. -74 kg wygrywając dwa tytuły mistrza Polski, pokonując swoich rywali jednogłośnie na punkty.

Za swoją wszechstronną walkę i świetną formę zawodnik z Elbląga został uznany najlepszym zawodnikiem mistrzostw polski. Adrian jest jednym z najbardziej usytuowanych zawodników w Polsce i należy do światowej czołówki tego sportu co potwierdzają wyniki. turniej jak to turniej jak zawsze stał na wysokim poziome. Ten rok jest dość ciężki dla nas sportowców prze sytuację epidemiologiczną jaką mamy. Wiele turniejów zostało odwołanych, duża część była przełożona. Planowo te mistrzostwa miały odbyć się już w kwietniu ale jak wiele innych zawodów. Na mistrzostwa przyjechało dużo mniej zawodników niż zwykle. Szkoda. Fakt, że przyjechali zawodnicy z czołówki ale i tak to nie było to co roku. Swoje pojedynki wygrałem jednogłośnie, nie dać żadnych szans rywalom, za co zostałem uznany najlepszym zawodnikiem turnieju, jest to ogromne wyróżnienie z którego bardzo się cieszę. Cieżkie treningi popłacają. Teraz mam kilka dni odpoczynku a w sobotę już ruszam ja zgrupowanie reprezentacji narodowej. Po wakacjach czekają mnie kolejne ciężkie starty. Najważniejsze z nich to Puchar Świata na Węgrzech i mistrzostwa świata we Włoszech.