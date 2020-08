Dwa wakacyjne turnieje z MOSiR-em

Siódmy tydzień wakacji będzie stał pod znakiem turniejów. W pierwszym, który odbędzie się w środę, 12 sierpnia, zmierzą się miłośnicy koszykówki ulicznej. W niedzielę natomiast na boisku do siatkówki plażowej będzie można zagrać o Puchar Dyrektora MOSiR Elbląg.

Już w najbliższą środę o godz. 16 na boiskach wewnątrz Toru Wrotkarskiego Kalbar rozpocznie się turniej koszykówki ulicznej 3x3 dla dzieci i młodzieży.

– W turnieju będą obowiązywały typowe dla streetballa zasady rywalizacji – informuje Michał Libuda z działu organizacji imprez MOSiR. – Gramy na połówce boiska, na jeden kosz, do 21 zdobytych punktów lub 10 minut. Warto wiedzieć, że w czasie zawodów nie będzie sędziów i zatrzymywania czasu gry, zatem obowiązują ogólne zasady fair play.

Każda drużyna może zgłosić maksymalnie czterech zawodników. System rozgrywek zależny będzie od liczby uczestników imprezy. Turniej będzie toczył się bez podziału na kategorie wiekowe. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 15 minut przed rozpoczęciem imprezy. Przypominamy o zaopatrzeniu się w buty i strój sportowy. Niedziela natomiast będzie zdominowana przez miłośników siatkówki plażowej, którzy spotkają się na piaszczystym boisku przy Tawernie Tortuga.

– Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR w Plażowej Piłce Siatkowej to kolejna z wielu imprez sportowych, które organizujemy w te wakacje dla mieszkańców naszego miasta. Mamy nadzieję, że ponownie będziemy mogli obejrzeć zmagania siatkarzy na wysokim poziomie – dodaje Michał Libuda.

Zgłoszenia do turnieju siatkówki plażowej przyjmowane będą do czwartku, 13 sierpnia, do godz. 23:59 na adres imprezy@mosir.elblag.eu. W treści maila należy podać nazwę zespołu, skład drużyny (imię i nazwisko zawodników), miejscowość z jakiej zespół pochodzi oraz numer kontaktowy do kapitana zespołu. Ilość drużyn jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Początek siatkarskich zmagań zaplanowano na godz. 9.00, natomiast odprawa techniczna z kapitanami odbędzie się 15 minut wcześniej.

Udział w obu turniejach jest bezpłatny. Zapraszamy do uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach w ramach Wakacji z MOSiR-em. Więcej szczegółów na stronie MOSiR.