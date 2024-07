Dwa złota i dwa brązy, czyli elbląski wtorek w Poznaniu

Patryk Stasiełowicz z Korony Elbląg w jedynkach jest na poznańskich mistrzostwach bezkonkurencyjny. Do wczorajszego złota na 500 metrów, dziś (30 lipca) dołożył triumf na dystansie dwa razy dłuższym. Złoto i dwa brązowe medale wywalczyli kajakarze Silvantu.

W Poznaniu trwają Mistrzostwa Polski Juniorów, Ogólnopolska Olimpia Młodzieży i Mistrzostwa Polski Młodzików w kajakarstwie klasycznym. Wczoraj (29 lipca) informowaliśmy o sukcesie kanadyjkarza Korony Patryka Stasiełowicza, który triumfował w jedynce na 500 metrów. Dziś (30 lipca) elblążanie wywalczyli kolejne medale.

Patryk Stasiełowicz z elbląskiej Korony nie zwalnia tempa. Dziś... wychowanek trenera Mirosława Kreczmana dołożył drugie złoto na dystansie dwa razy dłuższym z czasem 4,03,18 min. Podobnie jak wczoraj (29 lipca) kanadyjkarz Korony na mecie wyprzedził Rafała Poklepę. Elblążanin był szybszy o 1,97 sekundy. Brązowy medal dla Alexa Wilgi z Warty Poznań.

Już zwycięstwem w biegu eliminacyjnym (4,16,49 minuty) elblążanin zapewnił sobie bezpośredni awans do finału A.

W kajakowych jedynkach na 1000 metrów małą niespodziankę sprawił Mikołaj Kot z Silvantu Kajak. Po cichu liczyliśmy na medal elblążanina i... nie zawiedliśmy się. W olimpijskiej konkurencji jedynek na 1000 metrów wychowanek trenera Wojciecha Załuskiego wywalczył doskonałe trzecie miejsce. Dystans biegu pokonał w czasie 3,41,35 minuty tracąc do pierwszego Alexa Boruckiego (KKW 1929 Kraków) 5,79 sekundy. Srebro dla Mateusza Kubalskiego (GPower Gorzów Wlkp.)

Wychowanek trenera Wojciecha Załuskiego w biegu półfinałowym zajął drugie miejsce. Tutaj priorytetem było zakwalifikowanie się do półfinału (nie było możliwości bezpośredniego awansu do finału A). Elblążanin swój cel osiągnął, w półfinale zajął drugie miejsce.

W ślady starszych kolegów chcieliby pójść Bogumił Daczkowski i Arkadiusz Wieteska. W Mistrzostwach Polski Młodzików dwójka Silvantu na 2000 metrów uplasowała się na wysokim trzecim miejscu. Elbląscy kajakarze uzyskali czas 8,26,14 minuty tracąc do pierwszej dwójki GPower Gorzów (Mikołaj Kleist i Jakub Gaber) 26,73 sekundy. Walka o podium trwała do ostatnich metrów. Do drugiej osady Kopernika Bydgoszcz elblążanie stracili 1,3 sekundy, czwartą na mecie Zawiszę Bydgoszcz wyprzedzili o 1,14 sekundy.

Aktualizacja (z godz. 19.00)

Medalowy wtorek w Poznaniu zakończyło rodzeństrwo Kotów. W mikście na 500 metrów Julia i Mikołaj pokazali rywalom plecy zdobywając złoto z czasem 1,40,89 minuty. Elbląska osada nie miałą równych: drugą na mecie Admirę Gorzów Wlkp (Zuzanna Rynkiewicz i Piotr Szymczak) wyprzedzili o 2,51 sekundy, trzecią Zawiszę Bydgoszcz (Maja Kaczmarek i Szymon Orczykowski) o 3,15 sekundy.