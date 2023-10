Dwie drużyny Mlexera w III lidze

W najbliższą niedzielę (22 października) rozpoczną się rozgrywki III ligi tenisa stołowego. Elbląski Mlexer do boju wystawił dwie drużyny.

Ubiegły sezon był dla tenisistów stołowych Mlexer Elbląg niezwykle udany. Pierwsza drużyna otarła się o baraże do I ligi, w rezerwach możliwość gry dostała elbląska młodzież. Po zakończonym sezonie w klubie zdecydowano się wycofać drużynę z II ligi.

- Z uwagi na duże koszty i wycofanie się sponsorów zdecydowaliśmy o wycofaniu się z II ligi. Okazało się też, że jest potrzeba utworzenia drużyny dla tych członków klubu, którzy chcieliby rywalizować w lidze, a II liga prezentuje stosunkowo wysoki poziom. W związku z tym zdecydowaliśmy na zgłoszenie do trzeciej ligi dwóch naszych zespołów - wyjaśnia Paweł Gołębiewski, prezes Mlexera Elbląg. - Priorytetem pozostaje szkolenie młodzieży.

W III lidze zagrają dwa elbląskie zespoły. Mlexer Elbląg oparty będzie na zawodnikach grupy młodzieżowej prowadzonej przez trenera Jana Kinala wspartej doświadczonymi zawodnikami. - To jeden z elementów szkolenia młodzieży, który sprawdził się w ubiegłym sezonie. Nasza młodzież dostała możliwość gry z seniorami i wykorzystuje je bardzo dobrze. Zwycięstwa są ważne, ale priorytetem są dla nas turnieje dla właściwych grup wiekowych - mówi Jan Kinal.

Drugim zespołem będzie Mlexer Old Boys. To swoisty powrót do czasu sprzed II ligi, kiedy w elbląskim zespole grali wyłącznie zawodnicy z Elbląga. Przypuszczamy, że mogą być w czołówce naszej grupy.

W grupie warmińsko - mazurskiej III ligi wystąpi siedem zespołów: Mlexer Elbląg, Old Boys Mlexer Elbląg, AZS UWM II Olsztyn, Dekorglass III Działdowo, LZS Lubawa, Ostródzianka II Ostróda i OKTS Orneta. Wszystkie zespoły rozegrają sezon systemem „każdy z każdym“ mecz i rewanż. Derby Elbląga zaplanowano na 19 listopada. Elblążanie swoje mecze domowe będą rozgrywać w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu (sala do tenisa stołowego, wejście od strony osiedla). Wstęp wolny.

Elblążanie swoje pierwsze mecze rozegrają w Elblągu. 22 października (niedziela) o godzinie 11 Old Boys podejmą trzecią drużynę Dekorglassu. O godzinie 15 młodzież zagra z OKTS Ostróda, w składzie której występuje były zawodnik drugoligowego Mlexera - Wojciech Chrząszcz.

Mlexer Elbląg: Akademia: Artem Korolchuk, Aleksy Stefański, Remigiusz Kowalik, Oliwier Julicki, Krzysztof Atlas, Anna Malewicz, seniorzy: Daniel Buczyński, Piotr Szałkowski, Jacek Dziwosz, Andrzej Kowalik, Tomasz Tekliński.

Old Boys Mlexer Elbląg: Jan Bernacki, Radosław Cieśliński, Piotr Derkowski, Krystian Grzelak, Ryszard Grzelak, Andrzej Haracz, Marek Jabłonka, Arkadiusz Kaczmarzyk, Tomasz Libura, Łukasz Susło, Bogdan Wojtas

Terminarz pierwszej rundy:

22 października: Mlexer vs OKTS Ostróda, Old Boys vs Dekorglass III Działdowo

28 października: AZS UWM II OLsztyn - Old Boys

29 października: Mlexer vs LZS Lubawa

19 listopada: Old Boys vs Mlexer

26 listopada: Mlexer vs Dekorglass III Działdowo, Ostródzianka II Ostróda vs Old Boys

3 grudnia: Old Boys vs OKTS Orneta, AZS UWM II Olsztyn vs Mlexer

10 grudnia: LZS Lubawa vs Old Boys, Mlexer pauzuje

14 stycznia: Mlexer - Ostródzianka II Ostróda, Old Boys pauzuje