Dzień Kobiet razy dwa

Dzień Kobiet wymaga szczególnej celebracji, dlatego w tym roku postanowiliśmy świętować nie przez jeden, lecz dwa dni. 8 marca w CRW Dolinka każda pani będzie mogła skorzystać ze specjalnego rabatu, a dzień później z bezpłatnych zajęć fitness w Hali Sportowo-Widowiskowej. Czeka nas więc dużo ruchu i dobrej zabawy.

Każda kobieta potrzebuje czasu dla siebie, a już szczególnie w dniu swojego święta. Z myślą o płci pięknej przygotowaliśmy dwie niespodzianki – jedną na miejskim basenie, a drugą na parkiecie hali sportowej. Dzień Kobiet spędzimy zarówno relaksacyjnie, jak i aktywnie.

Zaczniemy od spotkania w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Tam, 8 marca, każda kobieta będzie mogła skorzystać z atrakcji basenu w cenie biletu ulgowego. Na miejscu czekają 3 rodzaje saun, zimna beczka, leżanki, jacuzzi, hydromasaże, bicze wodne oraz inne, dające ukojenie i odprężenie, narzędzia do masażu.

Ale to nie koniec atrakcji przygotowanych na tegoroczny Dzień Kobiet. W czwartek w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR powstanie scena i rozbłysną nastrojowe światła, a od 18:30 wystartuje bezpłatny, dwugodzinny blok ćwiczeń. Zajęcia poprowadzą nasi instruktorzy, znani z programu Aktywuj się z MOSiR-em, a razem z nimi Panie spędzą czas ćwicząc i bawiąc się podczas Zumby, Turbo Spalania oraz Jogi. Udział w ćwiczeniach fitness jest bezpłatny.

Poszczególne zajęcia będą trwały około 30 minut, co będzie przyjemnym wprowadzeniem do ćwiczeń oraz pozwoli na skorzystanie ze wszystkich propozycji. Do wzięcia udziału zachęcamy również te osoby, które wcześniej nie miały jeszcze styczności z fitnessem. Będzie to odpowiedni moment by poznać jego specyfikę i rozpocząć przygodę z ciężarkami i matą.

Zapraszamy na Aktywny Dzień Kobiet w środę, 8 marca, od 6:00 do 22:00 do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz w czwartek, 9 marca, od 18:30 do 20:30 do Hali Sportowo-Widowiskowej.