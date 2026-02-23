Dzień Kobiet z MOSiR-em

Ruch zamiast kwiatów? Najlepiej wspólny, a do tego w dobrej atmosferze. Już 4 marca (środa) o godz. 18:30 zapraszamy wszystkie Panie na Aktywny Dzień Kobiet, który odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

To będzie wieczór zaplanowany tak, by każda uczestniczka mogła znaleźć coś dla siebie. Zaczynamy od Turbo Spalania – dynamicznego treningu cardio, który pozwoli solidnie się rozgrzać i wejść na wyższe obroty, trening poprowadzi Ania Woronowicz. Następnie przechodzimy do pilatesu, czyli pracy nad stabilizacją, kontrolą ruchu i wzmocnieniem mięśni głębokich. Tutaj o odpowiednie ruchy zadba Paulina Godlewska. W trzeciej części salę wypełnią rytmy zumby – tanecznej formy aktywności, która łączy prostotę ruchów z dużą dawką energii. Temperaturę na parkiecie podniesienie niezawodny Marcin Wierzbicki. Na zakończenie zaplanowana jest joga, dająca przestrzeń na wyciszenie, rozciągnięcie i spokojny oddech. W uspokajający klimat wprowadzi Was Urszula Weiss.

Każdy blok potrwa 30 minut i będzie prowadzony przez instruktorów znanych z programu Aktywuj się z MOSiR-em. Na miejscu dostępne będą maty, natomiast jeżeli preferujecie ćwiczyć na własnej – możecie je zabrać ze sobą. Polecamy także przygotować wygodny strój, obuwie zmienne i wodę. Koniecznie dajcie znać o wydarzeniu mamie, siostrze, córce, przyjaciółce i koleżance. Im będzie nas więcej, tym lepiej.

Nie trzeba mieć doświadczenia - wystarczy chęć, by zrobić coś dla siebie i spędzić ten wieczór aktywnie razem z nami.