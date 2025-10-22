Dziewczyny z Trójki najlepsze

Trwają XXXX Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W rozgrywkach mini piłki ręcznej dziewcząt najlepsza okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3.

Mecze odbywały się po 15 minut każdy. Rywalizowało 8 szkół, w 3 grupach. Awans do finałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

Klasyfikacja finałowa:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, najlepsi otrzymują medale.