UWAGA!

----

Dziewczyny z Trójki najlepsze

 Elbląg, Dziewczyny z Trójki najlepsze
fot. nadesłana

Trwają XXXX Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W rozgrywkach mini piłki ręcznej dziewcząt najlepsza okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3.

Mecze odbywały się po 15 minut każdy. Rywalizowało 8 szkół, w 3 grupach. Awans do finałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

 

Klasyfikacja finałowa:

  1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków
  2. Szkoła Podstawowa nr 21
  3. Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, najlepsi otrzymują medale.

Michał Libuda

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 