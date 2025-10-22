Dziewczyny z Trójki najlepsze
Trwają XXXX Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W rozgrywkach mini piłki ręcznej dziewcząt najlepsza okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3.
Mecze odbywały się po 15 minut każdy. Rywalizowało 8 szkół, w 3 grupach. Awans do finałów uzyskały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
Klasyfikacja finałowa:
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków
- Szkoła Podstawowa nr 21
- Szkoła Podstawowa nr 11
Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, najlepsi otrzymują medale.
Michał Libuda