El-Futbol Elbląg najlepszy w Gdańsku

Myśląc elbląska piłka nożna, w głowie pojawia się Olimpia albo Concordia. W naszym mieście jest jednak także inny prężnie rozwijający się projekt szkolący młodych adeptów tego sportu i systematycznie odnoszący sukcesy. W minioną niedzielę (19.09) Akademia Młodego Piłkarska El-Futbol Elbląg wygrała prestiżowy turniej WRO System Gedania Gdańsk Cup 2021.

- Kolejny kop motywacyjny dla całej akademii. Idziemy w kierunku zamierzonym, chłopcy robią postępy, a to oznacza, że nasz system szkoleniowy oraz pomysł na zawodników jest słuszny. Celem jest dalszy rozwój indywidualny, przełamywanie swoich słabości i integracji grupy jako zespołu. Dla naszej akademii, która nadal jest młoda i świeża na rynku to olbrzymia promocja. Jesteśmy zauważani, zapraszani przez ciekawe zespoły, co bardzo dynamicznie buduje naszą markę z czego niewątpliwie się cieszymy. - poinformował trener El-Futbolu, Grzegorz Żak.

Dwadzieścia zespołów wzięło udział w zawodach zorganizowanych na 99-lecie powstania klubu z Pomorza. W stawce było kilka uznanych marek, głównie akademie z pomorza, również z okolic. Elbląski El-Futbol trafił do gruby B, gdzie wygrał trzy mecze i jeden zremisował. Tym samym uzyskał awans do grupy platynowej, gdzie występowało pięć najlepszych zespołów turnieju. Finałowe granie zaczęło się znakomicie. Elblążanie wygrali z AP Kowale, Jaguarem Gdańsk, także z faworytem turnieju Jedynką Reda. W ostatnim meczu młodzi chłopcy z Elbląga co prawda przegrali z Gedanią Gdańsk, ale w ostatecznym rozrachunku złote medale powędrowały na szyje zawodników El-Futbolu.

- Świetny turniej w naszym wykonaniu. Wynik to konsekwencja zorganizowanej i kreatywnej gry. Realizowaliśmy nasze pomysły. Staraliśmy się zdominować przeciwnika, podejmować grę jeden na jednego, grać ofensywnie i oddawać dużo strzałów. Poza meczem z Gedanią, gdzie chłopcy odczuwali już zmęczenie i nasza gra była chaotyczna oraz niezorganizowana, pozostała część bardzo udana. - zakończył Grzegorz Żak.

Wyniki:

faza grupowa:

EL-Futbol - Sztorm Kosakowo 2:0

EL- Futbol- AP 1 Reda II 2:0

EL- Futbol- Bałtyk Gdynia 3:1

EL- Futbol- Jaguar Gdańsk 1:1

grupa finałowa/platynowa:

EL- Futbol - AP Kowale 3:2

EL- Futbol- Jaguar Gdański 4:2

EL- Futbol- AP 1 Reda I 1:0

EL- Futbol- Gedania Gdańsk 1:4

Skład (w nawiasie bramki): K. Jakimowicz - K. Wesołowski (1), A. Zdyb (1), K. Jabłecki (7), Sz. Szpociński (4), M. Mazurkiewicz (3), B. Szuryński (1), I. Kutnik, M. Ciura, J. Paczkowski