El Lambados i ZKS Icons bezbłędni. Druga kolejka ELP za nami

Liderzy nie zawiedli, padły aż 42 bramki, a przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy zdobywców indywidualnych wyróżnień za poprzednią serię spotkań. Druga kolejka Elbląskiej Ligi Podwórkowej ponownie dostarczyła wielu emocji. Zobacz zdjęcia.

Piłka nożna smakuje jeszcze lepiej, gdy oprócz wyników są także indywidualne historie. Przed rozpoczęciem drugiej kolejki poznaliśmy wyróżnienia za pierwszą serię spotkań Elbląskiej Ligi Podwórkowej. Decyzją kibiców tytuł Golazo Tygodnia zgarnął Alan Szuryński (El Lambados), natomiast organizatorzy Zawodnikiem Tygodnia wybrali Olafa Sambora (Cold Goaciki).

Na boisku przy ul. Grottgera ponownie nie brakowało bramek. W sześciu spotkaniach padły ich aż 42, co daje średnio siedem goli na mecz. Kilka wyników wyraźnie pokazało, że walka o czołowe miejsca zaczyna nabierać tempa.

W grupie A El Lambados potwierdziło wysoką formę, pokonując FC Polonię 5:2 i pozostając liderem z kompletem sześciu punktów. Pierwsze zwycięstwo odniosło FC Troll Face, które wygrało z FC Gronowo 3:2. Najbardziej zacięty pojedynek tej grupy rozegrały Bonzo Academy i FC Stok. Po pięciu golach lepsi okazali się zawodnicy FC Stok, zwyciężając 3:2.

W grupie B ZKS Icons nie pozostawił złudzeń Żelaznemu Legionowi, wygrywając aż 12:1 i utrzymując pierwsze miejsce w tabeli. Drugie zwycięstwo z rzędu odniosło również THC Chemol, pokonując FC Ponton 4:1. Curacao FC zainkasowało komplet punktów po wygranej 5:2 z Cold Goacikami.

W tym tygodniu jeszcze dwie kolejki, we wtorek 7 lipca oraz w czwartek 9 lipca.

Wyniki 2. kolejki:

FC Gronowo - FC Troll Face 2:3

Bramki: M. Raszewski, M. Witoń – O. Szyfelbajn, L. Minkiewicz, I. Domżalski

MVP meczu: B. Kowalski (FC Troll Face)

Żelazny Legion - ZKS Icons 1:12

Bramki: M. Szwarc – O. Mazowita (6), K. Cieślak (2), B. Roszkowski, D. Fercho, N. Orłowski

MVP meczu: O. Mazowita (ZKS Icons)

FC Polonia - El Lambados 2:5

Bramki: K. Koszołko, W. Szeremiuk – A. Szuryński (2), O. Strzelecki, K. Jakimowicz, Sz. Zbaraszewski.

MBP meczu: A. Szuryński (El Lambados)

Cold Goaciki - Curacao FC 2:5

Bramki: O. Sambor (2) – T. Stęporzecki, A. Czapski, M. Karpiński, M. Tkaczuk, St. Krypel.

MVP meczu: T. Stęporzecki (Curacao DC)

Bonzo Academy - FC Stok 2:3

Bramki: S. Bartosiński (2) – F. Przygodziński (2), M. Nadolny

MVP meczu: S. Bartosiński (Bonzo Academy)

THC Chemol 4:1 FC Ponton

Bramki: K. Mykita (2), Sz. Dziewiałtowicz, K. Zajkowski – Sz. Szpociński

MVP meczu: K. Mykita (THC Chemol)

Tabela po 2. kolejce:

Grupa A

El Lambados 6 pkt, 16:2 Bonzo Academy 3 pkt, 7:4 FC Polonia 3 pkt, 6:6 FC Stok 3 pkt, 4:6 FC Troll Face 3 pkt, 3:13 FC Gronowo 0 pkt, 3:8

Grupa B

ZKS Icons 6 pkt, 16:2 THC Chemol 6 pkt, 8:4 Curacao FC 3 pkt, 6:6 Cold Goaciki 3 pkt, 6:8 FC Ponton 0 pkt, 4:8 Żelazny Legion 0 pkt, 4:16

Składy drużyn

Grupa A

FC Troll Face – Olaf Szyfelbajn, Marcel Dąbrowski, Bruno Kowalski, Miłosz Brzeziński, Fabian Markowski, Leon Monkiewicz, Kuba Laskowski, Igor Domżalski, Kacper Słuszniak.

FC Stok – Filip Przygodziński, Jakub Paczkowski, Maksymilian Nadolny, Igor Hryniewicz, Mikołaj Lembowicz, Franciszek Sawicki, Oliwier Sokołowski, Jakub Przygodziński, Marcel Kowalski, Fabian Strąk, Piotr Podborowski.

FC Polonia – Kacper Koszołko, Wiktor Szeremiuk, Konrad Śliwa, Oskar Bieliński, Aleksander Zarzycki, Patryk Chwoszcz, Dominik Piotrak, Michał Koszołtko.

FC Gronowo – Mateusz Raszewski, Borys Plebanik, Kuba Kopyciński, Stanisław Karpiuk, Maciej Jarosiewicz, Wojciech Kaszyc, Sebastian Mariański, Jan Kubiki.

El Lambados – Aleks Andryszczyk, Oskar Strzelecki, Dominik Wielgat, Krzysztof Jakimowicz, Kacper Jabłecki, Antoni Zdyb, Ignacy Kutnik, Szymon Zbaraszewski, Mikołaj Karabela, Alan Szuryński, Michał Rejewski.

Bonzo Academy – Michał Seniuk, Stanisław Bartosiński, Oliwier Dynakowski, Oliwier Radoń, Oliwier Grzeszczak, Bartek Radoń, Kordian Mariański, Antoni Czerniewski, Oskar Królicki.

Grupa B

ZKS Icons – Kacper Cieślak, Natan Orłowski, Oliwier Mazowita, Bartosz Roszkowski, Dominik Fercho, Kacper Rutyna, Olek Chrapan, Szymon Grasza, Daniel Wójcik.

FC Ponton – Igor Kuśmider, Gracjan Myślicki, Kuba Taraszkiewicz, Szymon Masny, Jakub Gójski, Mikołaj Lewandowski, Igor Mikołajczyk, Krzysztof Wasilewski, Ryszard Moszczyński, Oskar Bachewicz.

Cold Goaciki Elbląg – Szymon Woźniakowski, Oskar Szatkowski, Aleksander Chudy, Łukasz Ząbek, Tamara Rejewska, Szymon Magrian, Filip Sambor, Olaf Sambor, Martin Bogdanowicz.

Żelazny Legion – Aleks Lewiński, Kuba Goryszewski, Oliwier Miszałowski, Wiktor Miszałowski, Mikołaj Józefowicz, Szymon Budlewski, Seweryn Rudziński, Szymon Tazelusz, Mateusz Szwarc, Dominik Szwarc.

Curacao FC – Tomasz Stemporzecki, Alex Czapski, Maciej Karpiński, Tomasz Bętlewski, Filip Kłos, Daniel Szewczyk, Michał Tkaczuk, Michael Saunders, Tymon Łuniewicz, Szymon Łuniewicz, Stanisław Krypel, Kamil Tomaszewski, Paweł Przeradzki, Marcin Łazar.

THC Chemol – Szymon Dziewiałtowicz, Karol Zajkowski, Kamil Mykita, Jakub Stawski, Stefan Ziemiński, Igor Jursa, Dawid Starzyński, Piotr Tomasz, Aleks Machelski, Aleksander Kokot.