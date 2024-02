Elaktywni: Przekażemy stowarzyszenie w dobre ręce

Wymyślili Elbląski Bieg Niepodległości, Piątkę dla każdego, Enduroman i wiele innych sportowych imprez w mieście, które do dzisiaj przyciągają wielu chętnych. Członkowie Stowarzyszenia Krzewienia Sportu Elaktywni po 13 latach działalności chcą przekazać swoje doświadczenie i organizację w dobre ręce. Szukają chętnych.

SKS Elaktywni powstało w 2011 roku na bazie Stowarzyszenia 50+. Stery przejęli wówczas lokalni pasjonaci sportu, którzy postanowili rozruszać Elbląg i elblążan.

- To były czasy, kiedy bieganie, triathlon czy rekreacja rowerowa nie były jeszcze tak tłumnie uprawiane przez mieszkańców naszego miasta. Zaczęliśmy od Piątki dla każdego, czyli cyklu spotkań z mieszkańcami w Bażantarni, którzy dzięki tej akcji złapali bakcyla, wielu z nich do dzisiaj jest bardzo aktywnych – mówi Łukasz Piśkiewicz, prezes SKS Elaktywni.

Stowarzyszenie było m.in. organizatorem Ednuroman, czyli cyklu zawodów pływackich, rowerowych i biegowych, które stały się bazą do organizacji w Elblągu jednej z największych imprez triathlonowych w kraju, czyli Garmin Iron Triathlon.

- Udowodniliśmy, że można organizować zawody pływackie w rzece Elbląg. Udało przekonać się zarówno służby sanitarne, jak i Urząd Morski oraz władze miasta, że na takich wodach - morskich, w porcie – da się zapewnić bezpieczeństwo startującym. Dzisiaj już nikogo nie dziwi sportowa rywalizacja w rzece. Cieszymy się, że profesjonalne zawody triathlonowe dzięki Labo Sport i Marcinowi Florkowi na stałe zagościły w Elblągu. To jedyna taka impreza w kraju, która niemal w całości odbywa się w sercu miasta – mówi Bogusław Tołwiński, trener triathlonu i członek zarządu Elaktywnych.

Warto dodać, że Elaktywni są również pomysłodawcami organizacji w Elblągu Biegu Niepodległości, Wiosennego Półmaratonu Leśnego w Bażantarni, nocnych sztafet biegowych i wielu innych imprez.

- Pierwszy Bieg Niepodległości – koleżeński i po chodnikach – odbył się 11 lat temu. W kolejnym roku zorganizowaliśmy oficjalny bieg po ulicach Elbląga, wtedy to było aż 10 kółek. Przekonaliśmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, by włączył się w organizację i od 9 lat to MOSiR jest głównym organizatorem zawodów, które w tym roku będą miały 10. edycję. Na tym nam właśnie zależało, by inicjować wiele działań, które na stałe wpiszą się w kalendarz miejskich imprez. By z uwagi na ich skalę i rozrastającą się frekwencję ich organizacją zajmowały się powołane do tego instytucje i firmy. A my inicjujemy kolejne wydarzenia, które mają uaktywnić elblążan – mówi Tadeusz Sznaza, członek zarządu Elaktywnych.

Od kilku lat Elaktywni współorganizują Bieg Nadziei, który w tym roku odbędzie się po raz piąty. To inicjatywa Hospicjum Elbląskiego, która ma wymiar charytatywny. Impreza przyciąga co roku kilkuset uczestników, którzy dbają o formę, jednocześnie wspomagają szczytny cel.

- To będzie ostatnia impreza, którą organizujemy jako obecny zarząd Elaktywnych. Po 13 latach działalności chcemy przekazać stowarzyszenie w dobre ręce. Szukamy chętnych, którzy są pasjonatami, dają gwarancję kontynuowania tej działalności i chcą zachęcać elblążan do aktywności – mówi Łukasz Piśkiewicz.

Osoby zainteresowane tego rodzaju społeczną działalnością i wstąpieniem w szeregi Elaktywnych mogą kontaktować się pod nr tel. 783 950 950.